Oracle מחיר היום

מחיר Oracle (ORCLON) בזמן אמת היום הוא $ 216.18, עם שינוי של 1.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORCLON ל USD הוא $ 216.18 לכל ORCLON.

Oracle כרגע מדורג במקום #2318 לפי שווי שוק של $ 606.69K, עם היצע במחזור של 2.81K ORCLON. ב‑24 השעות האחרונות, ORCLON סחר בין $ 214.09 (נמוך) ל $ 225.89 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 344.869728008825, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 211.2935860804067.

ביצועים לטווח קצר, ORCLON נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו -9.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 59.14K.

Oracle (ORCLON) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Oracle הוא $ 606.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.14K. ההיצע במחזור של ORCLON הוא 2.81K, עם היצע כולל של 2806.4336408. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 606.69K.