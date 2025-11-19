Oracle (ORCLON) תחזית מחיר (USD)

קבל Oracle תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ORCLON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Oracle % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $217.77 $217.77 $217.77 +0.77% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Oracle תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Oracle (ORCLON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Oracle ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 217.77 בשנת 2025. Oracle (ORCLON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Oracle ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 228.6585 בשנת 2026. Oracle (ORCLON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ORCLON הוא $ 240.0914 עם 10.25% שיעור צמיחה. Oracle (ORCLON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ORCLON הוא $ 252.0959 עם 15.76% שיעור צמיחה. Oracle (ORCLON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ORCLON הוא $ 264.7007 עם 21.55% שיעור צמיחה. Oracle (ORCLON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ORCLON הוא $ 277.9358 עם 27.63% שיעור צמיחה. Oracle (ORCLON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Oracle עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 452.7281. Oracle (ORCLON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Oracle עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 737.4465. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 217.77 0.00%

2026 $ 228.6585 5.00%

2027 $ 240.0914 10.25%

2028 $ 252.0959 15.76%

2029 $ 264.7007 21.55%

2030 $ 277.9358 27.63%

2031 $ 291.8326 34.01%

2032 $ 306.4242 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 321.7454 47.75%

2034 $ 337.8327 55.13%

2035 $ 354.7243 62.89%

2036 $ 372.4606 71.03%

2037 $ 391.0836 79.59%

2038 $ 410.6378 88.56%

2039 $ 431.1697 97.99%

2040 $ 452.7281 107.89% הצג עוד לטווח קצר Oracle תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 217.77 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 217.7998 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 217.9788 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 218.6649 0.41% Oracle (ORCLON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורORCLONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $217.77 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Oracle (ORCLON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורORCLON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $217.7998 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Oracle (ORCLON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורORCLON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $217.9788 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Oracle (ORCLON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורORCLON הוא $218.6649 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Oracle מחיר נוכחי $ 217.77$ 217.77 $ 217.77 שינוי מחיר (24 שעות) +0.77% שווי שוק $ 611.16K$ 611.16K $ 611.16K אספקת מחזור 2.81K 2.81K 2.81K נפח (24 שעות) $ 58.28K$ 58.28K $ 58.28K נפח (24 שעות) -- המחיר ORCLON העדכני הוא $ 217.77. יש לו שינוי של +0.77% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 58.28Kב 24 שעות. בנוסף, ORCLON יש כמות במעגל של 2.81K ושווי שוק כולל של $ 611.16K. צפה ORCLON במחיר חי

Oracle מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בOracleדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלOracle הוא 217.77USD. היצע במחזור של Oracle(ORCLON) הוא 0.00 ORCLON , מה שמעניק לו שווי שוק של $611.16K . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -4.5699 $ 222 $ 214.09

7 ימים -0.07% $ -16.7100 $ 238.69 $ 211.39

30 ימים -0.27% $ -81.0200 $ 312.76 $ 211.39 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Oracle הראה תנועת מחירים של $-4.5699 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Oracle נסחר בשיא של $238.69 ושפל של $211.39 . נרשם שינוי במחיר של -0.07% . מגמה אחרונה זו מציגה אתORCLON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Oracle חווה -0.27% שינוי, המשקף בערך $-81.0200 לערכו. זה מצביע על כך ש ORCLON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Oracle המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה ORCLON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Oracle (ORCLON) מודול חיזוי מחיר עובד? Oracle מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ORCLONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךOracle לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ORCLON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Oracle. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלORCLON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלORCLON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Oracle.

מדוע ORCLON חיזוי מחירים חשוב?

ORCLON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

