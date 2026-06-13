מחיר OpenVision בזמן אמת היום הוא 0 USD.VISION שווי השוק הוא -- USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר VISION ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר OpenVision בזמן אמת היום הוא 0 USD.VISION שווי השוק הוא -- USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר VISION ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!
מחיר OpenVision (VISION) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של --% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VISION ל USD הוא $ 0 לכל VISION.
OpenVision כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- VISION. ב‑24 השעות האחרונות, VISION סחר בין -- (נמוך) ל -- (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.
ביצועים לטווח קצר, VISION נע ב -- בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.
OpenVision (VISION) מידע שוק
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שווי השוק הנוכחי של OpenVision הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VISION הוא --, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.
OpenVision היסטוריית המחירים USD
טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
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OpenVision (VISION) היסטוריית מחירים USD
במהלך היום, השינוי במחיר של OpenVisionל USDהיה --. ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOpenVision ל USDהיה . --. ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOpenVision ל USDהיה --. ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OpenVisionל USDהיה --.
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תחזית מחיר עבור OpenVision
OpenVision (VISION) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של VISION הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
OpenVision (VISION) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)
בשנת 2040, המחיר של OpenVision עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.
כלי MEXC לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות. רוצה לדעת לאיזה מחיר OpenVision תגיע ב 2026–2027? בקר בדף VISION תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על OpenVision תחזית מחיר.
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אם OpenVision יצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המשוער שלו עשוי להגיע לכ -- עד 2027, -- 2030, -- עד 2035 -- ועד 2040. נתונים אלה ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחירים העתידיים בפועל יהיו תלויים באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו־כלכליים. ניתן לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לניתוח מפורט משנה לשנה של מחירי OpenVision פוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
כמה שווה OpenVision היום?
המחיר של OpenVision היום הוא --. בדוק את מדור היסטוריית המחירים שלנו כדי להבין את ההיסטוריה להיום, ל-30 ימים, ל-60 ימים ול-90 ימים.
האם OpenVision עדיין השקעה טובה ב יִשְׂרָאֵל?
OpenVision נשאר מטבע קריפטו שמסחר בו פעיל, עם השתתפות שוק מתמשכת ופיתוח מערכת אקולוגית. עם זאת, השקעות בקריפטו כמו השקעה ב VISION הן באופן טבעי תנודתיות ויש להתאים אותן לרמת הסיכון האישית שלך. תמיד בצע מחקר עצמאי (DYOR) ושקול את תנאי השוק לפני קבלת החלטות פיננסיות וההימורים.
מהו נפח המסחר היומי של OpenVision ב יִשְׂרָאֵל?
OpenVision שווי של -- נסחר ב-MEXC ב-24 השעות האחרונות.
מהו המחיר הנוכחי של OpenVision ב יִשְׂרָאֵל?
מחיר VISION בזמן אמת מתעדכן באופן מיידי על בסיס פעילות מסחר גלובלית בבורסות המרכזיות, כולל MEXC. מחירי השוק משתנים באופן רציף עקב שינויים בנזילות, בנפח המסחר ובתחושת השוק הכללית. כדי לצפות במחיר האחרון של OpenVision במטבע המועדף עליך, בקר ב VISION מחיר למידע נוסף.
מה משפיע על OpenVision המחיר ב יִשְׂרָאֵל?
המחיר של VISION מושפע ממספר גורמים מרכזיים, כולל תחושת השוק הכללית, נפח המסחר, התפתחויות טכנולוגיות ומגמות באימוץ על ידי המשתמשים. תנאים מקרו-כלכליים רחבים יותר, כגון שינויים בריבית, מחזורי נזילות ואיתותים רגולטוריים—גם הם משחקים תפקיד חשוב בתנועת המחיר.
כדי להישאר מעודכן לגבי שינויים בשוק בזמן אמת ועדכוני פרויקטים, בקר ב-MEXC News למידע האנליטי והתובנות האחרונות על קריפטו.
איזה מטבע יש לו את נפח המסחר הגבוה ביותר ב-MEXC?
להלן המטבעות הנסחרים ביותר ב-MEXC לפי נפח המסחר ב-24 השעות האחרונות. המחירים והביצועים מתעדכנים באופן רציף על בסיס נתוני שוק בזמן אמת.
המטבע החם ביותר
מחיר
לשנות
BTC
63,544.7
-0.08%
ETH
1,665.39
+0.30%
GOLD(XAUT)
4,200.83
+0.04%
SOL
66.92
-0.47%
ZEC
416.02
-0.50%
איך אני מבצע הזמנת סטופ-לוס או טייק-פרופיט עבור VISION ב-MEXC?
MEXC תומכת בהזמנות סטופ-לוס וטייק-פרופיט כדי לסייע בניהול סיכונים באופן אוטומטי.
1. גש למדור מסחר בספוט או חוזים עתידיים ובחר את זוג VISION/USDT.
2. בחר ב-“Stop-Limit” או ב-“Trigger Order” מתפריט סוג ההזמנה.
3. הגדר את מחיר ההפעלה שלך (הרמה שמפעילה את ההזמנה) ואת מחיר הביצוע שלך (המחיר שבו ההזמנה תמולא).
4. אשר את פרטי ההזמנה שלך ושלח אותה.
הזמנת סטופ-לוס שלך תופעל אם OpenVision מחיר ינוע נגד עמדתך, בעוד שהזמנת טייק-פרופיט תתבצע אוטומטית כאשר היא מגיעה לרמת הרווח שהגדרת.
לדוגמאות והדרכות מפורטות, בקר במדריך המסחר בספוט של MEXC
האם OpenVision המחיר של יעלה השנה?
OpenVision המחיר עשוי לעלות השנה בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות הפרויקט. בדוק את תחזית המחיר של OpenVision (VISION) לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-06-13 11:54:42 (UTC+8)
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זְמַן (UTC+8)
סוּג
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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
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