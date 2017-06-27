עוד על OMG

OmiseGo סֵמֶל

OmiseGo מְחִיר(OMG)

1 OMG ל USDמחיר חי:

$0.17579
$0.17579$0.17579
-1.05%1D
USD
OmiseGo (OMG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:16:47 (UTC+8)

OmiseGo (OMG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.175
$ 0.175$ 0.175
24 שעות נמוך
$ 0.18132
$ 0.18132$ 0.18132
גבוה 24 שעות

$ 0.175
$ 0.175$ 0.175

$ 0.18132
$ 0.18132$ 0.18132

$ 28.351900100708008
$ 28.351900100708008$ 28.351900100708008

$ 0.1616473971311056
$ 0.1616473971311056$ 0.1616473971311056

+0.01%

-1.05%

-0.14%

-0.14%

OmiseGo (OMG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.17579. במהלך 24 השעות האחרונות, OMG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.175 לבין שיא של $ 0.18132, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.351900100708008, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1616473971311056.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMG השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -1.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OmiseGo (OMG) מידע שוק

No.826

$ 24.65M
$ 24.65M$ 24.65M

$ 18.12K
$ 18.12K$ 18.12K

$ 24.65M
$ 24.65M$ 24.65M

140.25M
140.25M 140.25M

140,245,399
140,245,399 140,245,399

140,245,398.24513277
140,245,398.24513277 140,245,398.24513277

99.99%

2017-06-27 00:00:00

$ 0.27
$ 0.27$ 0.27

ETH

שווי השוק הנוכחי של OmiseGo הוא $ 24.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 18.12K. ההיצע במחזור של OMG הוא 140.25M, עם היצע כולל של 140245398.24513277. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.65M.

OmiseGo (OMG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של OmiseGoהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0018654-1.05%
30 ימים$ -0.01161-6.20%
60 ימים$ -0.00959-5.18%
90 ימים$ -0.02351-11.80%
OmiseGo שינוי מחיר היום

היום,OMG רשם שינוי של $ -0.0018654 (-1.05%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

OmiseGo שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01161 (-6.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

OmiseGo שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OMG ראה שינוי של $ -0.00959 (-5.18%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

OmiseGo שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02351 (-11.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של OmiseGo (OMG)?

בדוק את OmiseGo עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOmiseGo (OMG)

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

OmiseGo זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול OmiseGoההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOMG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים OmiseGoאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOmiseGo לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

OmiseGoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OmiseGo (OMG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OmiseGo (OMG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OmiseGo.

בדוק את OmiseGo תחזית המחיר עכשיו‏!

OmiseGo (OMG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OmiseGo (OMG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OMG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות OmiseGo (OMG)

מחפש איך לקנותOmiseGo? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש OmiseGoב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OMG למטבעות מקומיים

OmiseGo מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של OmiseGo, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOmiseGo הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על OmiseGo

כמה שווה OmiseGo (OMG) היום?
החי OMGהמחיר ב USD הוא 0.17579 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OMG ל USD?
המחיר הנוכחי של OMG ל USD הוא $ 0.17579. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OmiseGo?
שווי השוק של OMG הוא $ 24.65M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OMG?
ההיצע במחזור של OMG הוא 140.25M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OMG?
‏‏OMG השיג מחיר שיא (ATH) של 28.351900100708008 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OMG?
OMG ‏‏רשם מחירATL של 0.1616473971311056 USD.
מהו נפח המסחר של OMG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OMG הוא $ 18.12K USD.
האם OMG יעלה השנה?
OMG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OMG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:16:47 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

