OmiseGo (OMG) מידע OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017. אתר רשמי: https://omg.network/ מסמך לבן: https://docs.omg.network/ סייר בלוקים: https://omg.eco/blockexplorer קנה OMGעכשיו!

OmiseGo (OMG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור OmiseGo (OMG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 24.64M $ 24.64M $ 24.64M ההיצע הכולל: $ 140.25M $ 140.25M $ 140.25M אספקה במחזור: $ 140.25M $ 140.25M $ 140.25M FDV (שווי מדולל מלא): $ 24.64M $ 24.64M $ 24.64M שיא כל הזמנים: $ 20.072 $ 20.072 $ 20.072 שפל כל הזמנים: $ 0.1616473971311056 $ 0.1616473971311056 $ 0.1616473971311056 מחיר נוכחי: $ 0.1757 $ 0.1757 $ 0.1757 למידע נוסף על OmiseGo (OMG) מחיר

OmiseGo (OMG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של OmiseGo (OMG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OMG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OMGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OMGטוקניומיקה, חקרו אתOMGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OMG מעוניין להוסיף את OmiseGo (OMG) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OMG, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OMG ב-MEXC עכשיו!

OmiseGo (OMG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OMGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OMG עכשיו את היסטוריית המחירים!

OMG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OMG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OMG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OMGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

