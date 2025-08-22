עוד על OL

Open Loot

Open Loot מְחִיר(OL)

Open Loot (OL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:16:25 (UTC+8)

Open Loot (OL) מידע על מחיר (USD)

-6.26%

-6.26%

Open Loot (OL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03388. במהלך 24 השעות האחרונות, OL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03372 לבין שיא של $ 0.03772, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6855642562433067, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.010004023298681924.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OL השתנה ב -1.49% במהלך השעה האחרונה, -4.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Open Loot (OL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Open Loot הוא $ 21.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 116.60K. ההיצע במחזור של OL הוא 622.98M, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.40M.

Open Loot (OL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Open Lootהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0015273-4.31%
30 ימים$ -0.0016-4.51%
60 ימים$ +0.00308+10.00%
90 ימים$ -0.03297-49.32%
Open Loot שינוי מחיר היום

היום,OL רשם שינוי של $ -0.0015273 (-4.31%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Open Loot שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0016 (-4.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Open Loot שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OL ראה שינוי של $ +0.00308 (+10.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Open Loot שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03297 (-49.32%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Open Loot (OL)?

בדוק את Open Loot עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOpen Loot (OL)

Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

Open Loot זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Open Lootההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Open Lootאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOpen Loot לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Open Lootתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Open Loot (OL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Open Loot (OL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Open Loot.

בדוק את Open Loot תחזית המחיר עכשיו‏!

Open Loot (OL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Open Loot (OL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Open Loot (OL)

מחפש איך לקנותOpen Loot? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Open Lootב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OL למטבעות מקומיים

Open Loot מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Open Loot, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Open Loot

כמה שווה Open Loot (OL) היום?
החי OLהמחיר ב USD הוא 0.03388 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OL ל USD?
המחיר הנוכחי של OL ל USD הוא $ 0.03388. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Open Loot?
שווי השוק של OL הוא $ 21.11M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OL?
ההיצע במחזור של OL הוא 622.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OL?
‏‏OL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6855642562433067 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OL?
OL ‏‏רשם מחירATL של 0.010004023298681924 USD.
מהו נפח המסחר של OL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OL הוא $ 116.60K USD.
האם OL יעלה השנה?
OL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:16:25 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר

