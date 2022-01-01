Open Loot (OL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Open Loot (OL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Open Loot (OL) מידע Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc. אתר רשמי: https://openloot.com/ מסמך לבן: https://wiki.openloot.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x1F57da732A77636D913C9a75d685B26CC85DCC3A קנה OLעכשיו!

Open Loot (OL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Open Loot (OL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 21.59M $ 21.59M $ 21.59M ההיצע הכולל: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B אספקה במחזור: $ 622.98M $ 622.98M $ 622.98M FDV (שווי מדולל מלא): $ 173.30M $ 173.30M $ 173.30M שיא כל הזמנים: $ 0.69 $ 0.69 $ 0.69 שפל כל הזמנים: $ 0.010004023298681924 $ 0.010004023298681924 $ 0.010004023298681924 מחיר נוכחי: $ 0.03466 $ 0.03466 $ 0.03466 למידע נוסף על Open Loot (OL) מחיר

Open Loot (OL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Open Loot (OL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OLטוקניומיקה, חקרו אתOLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OL מעוניין להוסיף את Open Loot (OL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OL ב-MEXC עכשיו!

Open Loot (OL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OL עכשיו את היסטוריית המחירים!

OL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

