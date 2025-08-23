Openfabric AI (OFN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00483. במהלך 24 השעות האחרונות, OFN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00396 לבין שיא של $ 0.00546, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OFNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9082576116204563, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000321660813185712.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OFN השתנה ב -2.43% במהלך השעה האחרונה, +19.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+76.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Openfabric AI (OFN) מידע שוק
No.2445
$ 844.50K
$ 844.50K$ 844.50K
$ 25.72K
$ 25.72K$ 25.72K
$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M
174.85M
174.85M 174.85M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
34.96%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Openfabric AI הוא $ 844.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 25.72K. ההיצע במחזור של OFN הוא 174.85M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.42M.
Openfabric AI (OFN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Openfabric AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0007898
+19.31%
30 ימים
$ +0.00125
+34.91%
60 ימים
$ -0.02139
-81.58%
90 ימים
$ -0.03204
-86.90%
Openfabric AI שינוי מחיר היום
היום,OFN רשם שינוי של $ +0.0007898 (+19.31%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Openfabric AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00125 (+34.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Openfabric AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,OFN ראה שינוי של $ -0.02139 (-81.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Openfabric AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03204 (-86.90%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Openfabric AI (OFN)?
Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.
Openfabric AI זמין ב-MEXC


Openfabric AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Openfabric AI (OFN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Openfabric AI (OFN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Openfabric AI.
הבנת הטוקנומיקה של Openfabric AI (OFN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OFN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Openfabric AI (OFN)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.