Openfabric AI סֵמֶל

Openfabric AI מְחִיר(OFN)

1 OFN ל USDמחיר חי:

Openfabric AI (OFN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:49:46 (UTC+8)

Openfabric AI (OFN) מידע על מחיר (USD)

Openfabric AI (OFN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00483. במהלך 24 השעות האחרונות, OFN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00396 לבין שיא של $ 0.00546, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OFNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9082576116204563, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000321660813185712.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OFN השתנה ב -2.43% במהלך השעה האחרונה, +19.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+76.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Openfabric AI (OFN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Openfabric AI הוא $ 844.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 25.72K. ההיצע במחזור של OFN הוא 174.85M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.42M.

Openfabric AI (OFN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Openfabric AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0007898+19.31%
30 ימים$ +0.00125+34.91%
60 ימים$ -0.02139-81.58%
90 ימים$ -0.03204-86.90%
Openfabric AI שינוי מחיר היום

היום,OFN רשם שינוי של $ +0.0007898 (+19.31%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Openfabric AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00125 (+34.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Openfabric AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OFN ראה שינוי של $ -0.02139 (-81.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Openfabric AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03204 (-86.90%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Openfabric AI (OFN)?

בדוק את Openfabric AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOpenfabric AI (OFN)

Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

Openfabric AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Openfabric AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

- לבדוקOFN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
- לקרוא ביקורות וניתוחים Openfabric AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOpenfabric AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Openfabric AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Openfabric AI (OFN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Openfabric AI (OFN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Openfabric AI.

בדוק את Openfabric AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Openfabric AI (OFN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Openfabric AI (OFN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OFN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Openfabric AI (OFN)

מחפש איך לקנותOpenfabric AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Openfabric AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Openfabric AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Openfabric AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOpenfabric AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Openfabric AI

כמה שווה Openfabric AI (OFN) היום?
החי OFNהמחיר ב USD הוא 0.00483 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OFN ל USD?
המחיר הנוכחי של OFN ל USD הוא $ 0.00483. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Openfabric AI?
שווי השוק של OFN הוא $ 844.50K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OFN?
ההיצע במחזור של OFN הוא 174.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OFN?
‏‏OFN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9082576116204563 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OFN?
OFN ‏‏רשם מחירATL של 0.000321660813185712 USD.
מהו נפח המסחר של OFN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OFN הוא $ 25.72K USD.
האם OFN יעלה השנה?
OFN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OFN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
