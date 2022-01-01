Openfabric AI (OFN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Openfabric AI (OFN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Openfabric AI (OFN) מידע Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs. אתר רשמי: https://openfabric.ai/ מסמך לבן: https://openfabric.ai/resource/openfabric-whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x656842617576232f829f05efb43bc9eb1c82b364 קנה OFNעכשיו!

Openfabric AI (OFN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Openfabric AI (OFN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 174.85M $ 174.85M $ 174.85M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M שיא כל הזמנים: $ 0.9178 $ 0.9178 $ 0.9178 שפל כל הזמנים: $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 מחיר נוכחי: $ 0.00757 $ 0.00757 $ 0.00757 למידע נוסף על Openfabric AI (OFN) מחיר

Openfabric AI (OFN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Openfabric AI (OFN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OFN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OFNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OFNטוקניומיקה, חקרו אתOFNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OFN מעוניין להוסיף את Openfabric AI (OFN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OFN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OFN ב-MEXC עכשיו!

Openfabric AI (OFN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OFNעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OFN עכשיו את היסטוריית המחירים!

OFN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OFN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OFN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OFNעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!