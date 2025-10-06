NVIDIA מחיר היום

מחיר NVIDIA (NVDAON) בזמן אמת היום הוא $ 184.25, עם שינוי של 1.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NVDAON ל USD הוא $ 184.25 לכל NVDAON.

NVIDIA כרגע מדורג במקום #1486 לפי שווי שוק של $ 3.67M, עם היצע במחזור של 19.89K NVDAON. ב‑24 השעות האחרונות, NVDAON סחר בין $ 183.34 (נמוך) ל $ 192.65 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 211.44010192551124, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 164.59862286332267.

ביצועים לטווח קצר, NVDAON נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -7.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 58.80K.

NVIDIA (NVDAON) מידע שוק

דירוג No.1486 שווי שוק $ 3.67M נפח (24 שעות) $ 58.80K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.67M אספקת מחזור 19.89K אספקה כוללת 19,893.82106741 בלוקצ'יין ציבורי ETH

