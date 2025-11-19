NVIDIA (NVDAON) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של NVIDIA % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $183.12 $183.12 $183.12 +1.01% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה NVIDIA תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) NVIDIA (NVDAON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, NVIDIA ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 183.12 בשנת 2025. NVIDIA (NVDAON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, NVIDIA ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 192.276 בשנת 2026. NVIDIA (NVDAON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של NVDAON הוא $ 201.8898 עם 10.25% שיעור צמיחה. NVIDIA (NVDAON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של NVDAON הוא $ 211.9842 עם 15.76% שיעור צמיחה. NVIDIA (NVDAON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של NVDAON הוא $ 222.5835 עם 21.55% שיעור צמיחה. NVIDIA (NVDAON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של NVDAON הוא $ 233.7126 עם 27.63% שיעור צמיחה. NVIDIA (NVDAON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של NVIDIA עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 380.6933. NVIDIA (NVDAON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של NVIDIA עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 620.1093. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 183.12 0.00%

2026 $ 192.276 5.00%

2027 $ 201.8898 10.25%

2028 $ 211.9842 15.76%

2029 $ 222.5835 21.55%

2030 $ 233.7126 27.63%

2031 $ 245.3983 34.01%

2032 $ 257.6682 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 270.5516 47.75%

2034 $ 284.0792 55.13%

2035 $ 298.2831 62.89%

2036 $ 313.1973 71.03%

2037 $ 328.8572 79.59%

2038 $ 345.3000 88.56%

2039 $ 362.5650 97.99%

2040 $ 380.6933 107.89% הצג עוד לטווח קצר NVIDIA תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 183.12 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 183.1450 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 183.2955 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 183.8725 0.41% NVIDIA (NVDAON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורNVDAONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $183.12 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. NVIDIA (NVDAON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורNVDAON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $183.1450 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. NVIDIA (NVDAON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורNVDAON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $183.2955 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. NVIDIA (NVDAON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורNVDAON הוא $183.8725 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית NVIDIA מחיר נוכחי $ 183.12$ 183.12 $ 183.12 שינוי מחיר (24 שעות) +1.01% שווי שוק $ 3.64M$ 3.64M $ 3.64M אספקת מחזור 19.89K 19.89K 19.89K נפח (24 שעות) $ 71.52K$ 71.52K $ 71.52K נפח (24 שעות) -- המחיר NVDAON העדכני הוא $ 183.12. יש לו שינוי של +1.01% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 71.52Kב 24 שעות. בנוסף, NVDAON יש כמות במעגל של 19.89K ושווי שוק כולל של $ 3.64M. צפה NVDAON במחיר חי

איך לקנות NVIDIA (NVDAON) מנסה לקנות NVDAON? כעת ניתן לרכוש NVDAON באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות NVIDIA ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות NVDAON עכשיו

NVIDIA מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בNVIDIAדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלNVIDIA הוא 183.12USD. היצע במחזור של NVIDIA(NVDAON) הוא 0.00 NVDAON , מה שמעניק לו שווי שוק של $3.64M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -4.8799 $ 188.34 $ 180.03

7 ימים -0.04% $ -8.1299 $ 196.45 $ 180.03

30 ימים 0.00% $ 0.740000 $ 218.99 $ 176.52 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,NVIDIA הראה תנועת מחירים של $-4.8799 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,NVIDIA נסחר בשיא של $196.45 ושפל של $180.03 . נרשם שינוי במחיר של -0.04% . מגמה אחרונה זו מציגה אתNVDAON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,NVIDIA חווה 0.00% שינוי, המשקף בערך $0.740000 לערכו. זה מצביע על כך ש NVDAON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של NVIDIA המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה NVDAON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך NVIDIA (NVDAON) מודול חיזוי מחיר עובד? NVIDIA מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של NVDAONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךNVIDIA לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של NVDAON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של NVIDIA. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלNVDAON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלNVDAON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של NVIDIA.

מדוע NVDAON חיזוי מחירים חשוב?

NVDAON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם NVDAON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, NVDAON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של NVDAON בחודש הבא? על פי NVIDIA (NVDAON) כלי תחזית המחירים, המחיר NVDAON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 NVDAON בשנת 2026? המחיר של 1 NVIDIA (NVDAON) היום הוא $183.12 . על פי מודול התחזית שלעיל, NVDAON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של NVDAON בשנת 2027? NVIDIA (NVDAON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NVDAON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של NVDAON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, NVIDIA (NVDAON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של NVDAON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, NVIDIA (NVDAON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 NVDAON בשנת 2030? המחיר של 1 NVIDIA (NVDAON) היום הוא $183.12 . על פי מודול התחזית שלעיל, NVDAON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי NVDAON תחזית המחיר בשנת 2040? NVIDIA (NVDAON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NVDAON עד שנת 2040.