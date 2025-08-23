עוד על NST

Ninja Squad Token סֵמֶל

Ninja Squad Token מְחִיר(NST)

Ninja Squad Token (NST) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:00:37 (UTC+8)

Ninja Squad Token (NST) מידע על מחיר (USD)

Ninja Squad Token (NST) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3.655. במהלך 24 השעות האחרונות, NST נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.275 לבין שיא של $ 4.172, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.523302329087459, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07183488544969323.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NST השתנה ב -5.36% במהלך השעה האחרונה, +5.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ninja Squad Token (NST) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Ninja Squad Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 417.44K. ההיצע במחזור של NST הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.55M.

Ninja Squad Token (NST) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ninja Squad Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.18994+5.48%
30 ימים$ +0.153+4.36%
60 ימים$ +1.218+49.97%
90 ימים$ +0.475+14.93%
Ninja Squad Token שינוי מחיר היום

היום,NST רשם שינוי של $ +0.18994 (+5.48%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ninja Squad Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.153 (+4.36%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ninja Squad Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NST ראה שינוי של $ +1.218 (+49.97%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ninja Squad Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.475 (+14.93%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ninja Squad Token (NST)?

מה זהNinja Squad Token (NST)

Key to Web3 Analytics, Education, News & Trader Ecosystem.

Ninja Squad Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ninja Squad Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

Ninja Squad Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ninja Squad Token (NST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ninja Squad Token (NST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ninja Squad Token.

Ninja Squad Token (NST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ninja Squad Token (NST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ninja Squad Token (NST)

NST למטבעות מקומיים

1 Ninja Squad Token(NST) ל VND
96,181.325
1 Ninja Squad Token(NST) ל AUD
A$5.59215
1 Ninja Squad Token(NST) ל GBP
2.7047
1 Ninja Squad Token(NST) ל EUR
3.10675
1 Ninja Squad Token(NST) ל USD
$3.655
1 Ninja Squad Token(NST) ל MYR
RM15.351
1 Ninja Squad Token(NST) ל TRY
149.81845
1 Ninja Squad Token(NST) ל JPY
¥537.285
1 Ninja Squad Token(NST) ל ARS
ARS$4,906.0334
1 Ninja Squad Token(NST) ל RUB
294.9585
1 Ninja Squad Token(NST) ל INR
319.84905
1 Ninja Squad Token(NST) ל IDR
Rp58,951.60465
1 Ninja Squad Token(NST) ל KRW
5,076.3564
1 Ninja Squad Token(NST) ל PHP
206.98265
1 Ninja Squad Token(NST) ל EGP
￡E.177.3406
1 Ninja Squad Token(NST) ל BRL
R$19.737
1 Ninja Squad Token(NST) ל CAD
C$5.0439
1 Ninja Squad Token(NST) ל BDT
444.6673
1 Ninja Squad Token(NST) ל NGN
5,588.67775
1 Ninja Squad Token(NST) ל COP
$14,678.6993
1 Ninja Squad Token(NST) ל ZAR
R.64.21835
1 Ninja Squad Token(NST) ל UAH
151.49975
1 Ninja Squad Token(NST) ל VES
Bs511.7
1 Ninja Squad Token(NST) ל CLP
$3,505.145
1 Ninja Squad Token(NST) ל PKR
Rs1,036.2656
1 Ninja Squad Token(NST) ל KZT
1,955.5712
1 Ninja Squad Token(NST) ל THB
฿118.45855
1 Ninja Squad Token(NST) ל TWD
NT$111.29475
1 Ninja Squad Token(NST) ל AED
د.إ13.41385
1 Ninja Squad Token(NST) ל CHF
Fr2.924
1 Ninja Squad Token(NST) ל HKD
HK$28.54555
1 Ninja Squad Token(NST) ל AMD
֏1,399.2802
1 Ninja Squad Token(NST) ל MAD
.د.م32.895
1 Ninja Squad Token(NST) ל MXN
$67.80025
1 Ninja Squad Token(NST) ל SAR
ريال13.70625
1 Ninja Squad Token(NST) ל PLN
13.3042
1 Ninja Squad Token(NST) ל RON
лв15.7896
1 Ninja Squad Token(NST) ל SEK
kr34.7956
1 Ninja Squad Token(NST) ל BGN
лв6.10385
1 Ninja Squad Token(NST) ל HUF
Ft1,241.05525
1 Ninja Squad Token(NST) ל CZK
76.64535
1 Ninja Squad Token(NST) ל KWD
د.ك1.114775
1 Ninja Squad Token(NST) ל ILS
12.2808
1 Ninja Squad Token(NST) ל AOA
Kz3,331.78835
1 Ninja Squad Token(NST) ל BHD
.د.ب1.377935
1 Ninja Squad Token(NST) ל BMD
$3.655
1 Ninja Squad Token(NST) ל DKK
kr23.3189
1 Ninja Squad Token(NST) ל HNL
L95.6879
1 Ninja Squad Token(NST) ל MUR
166.8142
1 Ninja Squad Token(NST) ל NAD
$64.07215
1 Ninja Squad Token(NST) ל NOK
kr36.80585
1 Ninja Squad Token(NST) ל NZD
$6.2135
1 Ninja Squad Token(NST) ל PAB
B/.3.655
1 Ninja Squad Token(NST) ל PGK
K15.4241
1 Ninja Squad Token(NST) ל QAR
ر.ق13.26765
1 Ninja Squad Token(NST) ל RSD
дин.365.9386

למובן מעמיק יותר של Ninja Squad Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNinja Squad Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ninja Squad Token

כמה שווה Ninja Squad Token (NST) היום?
החי NSTהמחיר ב USD הוא 3.655 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NST ל USD?
המחיר הנוכחי של NST ל USD הוא $ 3.655. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ninja Squad Token?
שווי השוק של NST הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NST?
ההיצע במחזור של NST הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NST?
‏‏NST השיג מחיר שיא (ATH) של 8.523302329087459 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NST?
NST ‏‏רשם מחירATL של 0.07183488544969323 USD.
מהו נפח המסחר של NST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NST הוא $ 417.44K USD.
האם NST יעלה השנה?
NST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Ninja Squad Token (NST) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

