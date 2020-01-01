NODE (NODE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NODE (NODE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NODE (NODE) מידע NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network. אתר רשמי: https://nodeops.network/ מסמך לבן: https://docs.nodeops.network/Learn סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xc0d2af6d32240494742ae486b9b73ec6dcc54aa1 קנה NODEעכשיו!

NODE (NODE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NODE (NODE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 14.10M $ 14.10M $ 14.10M ההיצע הכולל: $ 678.83M $ 678.83M $ 678.83M אספקה במחזור: $ 133.39M $ 133.39M $ 133.39M FDV (שווי מדולל מלא): $ 105.71M $ 105.71M $ 105.71M שיא כל הזמנים: $ 0.42601 $ 0.42601 $ 0.42601 שפל כל הזמנים: $ 0.036237660518626376 $ 0.036237660518626376 $ 0.036237660518626376 מחיר נוכחי: $ 0.10571 $ 0.10571 $ 0.10571 למידע נוסף על NODE (NODE) מחיר

NODE (NODE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NODE (NODE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NODE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NODEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NODEטוקניומיקה, חקרו אתNODEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NODE מעוניין להוסיף את NODE (NODE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NODE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NODE ב-MEXC עכשיו!

NODE (NODE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NODEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NODE עכשיו את היסטוריית המחירים!

NODE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NODE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NODE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NODEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!