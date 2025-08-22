עוד על NIGELLA

Nigella Chain סֵמֶל

Nigella Chain מְחִיר(NIGELLA)

1 NIGELLA ל USDמחיר חי:

Nigella Chain (NIGELLA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:27:17 (UTC+8)

Nigella Chain (NIGELLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+9.91%

-12.49%

+6.73%

+6.73%

Nigella Chain (NIGELLA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.512. במהלך 24 השעות האחרונות, NIGELLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.42 לבין שיא של $ 0.66, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NIGELLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 102.54239819984525, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0500157372473887.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NIGELLA השתנה ב +9.91% במהלך השעה האחרונה, -12.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nigella Chain (NIGELLA) מידע שוק

No.3753

NIGELLA

שווי השוק הנוכחי של Nigella Chain הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 346.04K. ההיצע במחזור של NIGELLA הוא 0.00, עם היצע כולל של 188017377. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.26M.

Nigella Chain (NIGELLA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Nigella Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.073076-12.49%
30 ימים$ +0.07+15.83%
60 ימים$ +0.0418+8.88%
90 ימים$ +0.2344+84.43%
Nigella Chain שינוי מחיר היום

היום,NIGELLA רשם שינוי של $ -0.073076 (-12.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Nigella Chain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.07 (+15.83%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Nigella Chain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NIGELLA ראה שינוי של $ +0.0418 (+8.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Nigella Chain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.2344 (+84.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Nigella Chain (NIGELLA)?

בדוק את Nigella Chain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNigella Chain (NIGELLA)

Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology.

Nigella Chain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Nigella Chainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNIGELLA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Nigella Chainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNigella Chain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Nigella Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nigella Chain (NIGELLA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nigella Chain (NIGELLA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nigella Chain.

בדוק את Nigella Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

Nigella Chain (NIGELLA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nigella Chain (NIGELLA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NIGELLA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Nigella Chain (NIGELLA)

מחפש איך לקנותNigella Chain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Nigella Chainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NIGELLA למטבעות מקומיים

Nigella Chain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Nigella Chain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNigella Chain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Nigella Chain

כמה שווה Nigella Chain (NIGELLA) היום?
החי NIGELLAהמחיר ב USD הוא 0.512 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NIGELLA ל USD?
המחיר הנוכחי של NIGELLA ל USD הוא $ 0.512. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nigella Chain?
שווי השוק של NIGELLA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NIGELLA?
ההיצע במחזור של NIGELLA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NIGELLA?
‏‏NIGELLA השיג מחיר שיא (ATH) של 102.54239819984525 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NIGELLA?
NIGELLA ‏‏רשם מחירATL של 0.0500157372473887 USD.
מהו נפח המסחר של NIGELLA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NIGELLA הוא $ 346.04K USD.
האם NIGELLA יעלה השנה?
NIGELLA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NIGELLA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:27:17 (UTC+8)

Nigella Chain (NIGELLA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

