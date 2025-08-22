Nigella Chain (NIGELLA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.512. במהלך 24 השעות האחרונות, NIGELLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.42 לבין שיא של $ 0.66, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NIGELLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 102.54239819984525, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0500157372473887.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NIGELLA השתנה ב +9.91% במהלך השעה האחרונה, -12.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Nigella Chain (NIGELLA) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Nigella Chain הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 346.04K. ההיצע במחזור של NIGELLA הוא 0.00, עם היצע כולל של 188017377. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.26M.
Nigella Chain (NIGELLA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Nigella Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.073076
-12.49%
30 ימים
$ +0.07
+15.83%
60 ימים
$ +0.0418
+8.88%
90 ימים
$ +0.2344
+84.43%
Nigella Chain שינוי מחיר היום
היום,NIGELLA רשם שינוי של $ -0.073076 (-12.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Nigella Chain שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.07 (+15.83%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Nigella Chain שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NIGELLA ראה שינוי של $ +0.0418 (+8.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Nigella Chain שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.2344 (+84.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Nigella Chain (NIGELLA)?
Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology.
