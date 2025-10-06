Netflix מחיר היום

מחיר Netflix (NFLXON) בזמן אמת היום הוא $ 1,096.11, עם שינוי של 1.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NFLXON ל USD הוא $ 1,096.11 לכל NFLXON.

Netflix כרגע מדורג במקום #2055 לפי שווי שוק של $ 1.01M, עם היצע במחזור של 921.30 NFLXON. ב‑24 השעות האחרונות, NFLXON סחר בין $ 1,091.49 (נמוך) ל $ 1,125.17 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,265.3897261967002, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,074.924308360749.

ביצועים לטווח קצר, NFLXON נע ב +0.28% בשעה האחרונה ו -2.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 64.85K.

Netflix (NFLXON) מידע שוק

דירוג No.2055 שווי שוק $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M נפח (24 שעות) $ 64.85K$ 64.85K $ 64.85K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M אספקת מחזור 921.30 921.30 921.30 אספקה כוללת 921.30236855 921.30236855 921.30236855 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Netflix הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.85K. ההיצע במחזור של NFLXON הוא 921.30, עם היצע כולל של 921.30236855. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.