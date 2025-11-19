Netflix (NFLXON) תחזית מחיר (USD)

קבל Netflix תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה NFLXON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Netflix % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $1,126.87 $1,126.87 $1,126.87 +0.70% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Netflix תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Netflix (NFLXON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Netflix ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,126.87 בשנת 2025. Netflix (NFLXON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Netflix ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,183.2134 בשנת 2026. Netflix (NFLXON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של NFLXON הוא $ 1,242.3741 עם 10.25% שיעור צמיחה. Netflix (NFLXON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של NFLXON הוא $ 1,304.4928 עם 15.76% שיעור צמיחה. Netflix (NFLXON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של NFLXON הוא $ 1,369.7175 עם 21.55% שיעור צמיחה. Netflix (NFLXON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של NFLXON הוא $ 1,438.2034 עם 27.63% שיעור צמיחה. Netflix (NFLXON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Netflix עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2,342.6817. Netflix (NFLXON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Netflix עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3,815.9817. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1,126.87 0.00%

2026 $ 1,183.2134 5.00%

2027 $ 1,242.3741 10.25%

2028 $ 1,304.4928 15.76%

2029 $ 1,369.7175 21.55%

2030 $ 1,438.2034 27.63%

2031 $ 1,510.1135 34.01%

2032 $ 1,585.6192 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1,664.9002 47.75%

2034 $ 1,748.1452 55.13%

2035 $ 1,835.5524 62.89%

2036 $ 1,927.3301 71.03%

2037 $ 2,023.6966 79.59%

2038 $ 2,124.8814 88.56%

2039 $ 2,231.1255 97.99%

2040 $ 2,342.6817 107.89% הצג עוד לטווח קצר Netflix תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1,126.87 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1,127.0243 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1,127.9505 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1,131.5009 0.41% Netflix (NFLXON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורNFLXONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1,126.87 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Netflix (NFLXON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורNFLXON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1,127.0243 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Netflix (NFLXON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורNFLXON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1,127.9505 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Netflix (NFLXON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורNFLXON הוא $1,131.5009 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Netflix מחיר נוכחי $ 1,126.87$ 1,126.87 $ 1,126.87 שינוי מחיר (24 שעות) +0.70% שווי שוק $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M אספקת מחזור 921.30 921.30 921.30 נפח (24 שעות) $ 81.72K$ 81.72K $ 81.72K נפח (24 שעות) -- המחיר NFLXON העדכני הוא $ 1,126.87. יש לו שינוי של +0.70% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 81.72Kב 24 שעות. בנוסף, NFLXON יש כמות במעגל של 921.30 ושווי שוק כולל של $ 1.04M. צפה NFLXON במחיר חי

Netflix מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בNetflixדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלNetflix הוא 1,126.78USD. היצע במחזור של Netflix(NFLXON) הוא 921.30 NFLXON , מה שמעניק לו שווי שוק של $1.04M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.01% $ 8.4600 $ 1,129.26 $ 1,091.49

7 ימים 0.00% $ 1.2700 $ 1,166.16 $ 1,091.49

30 ימים -0.07% $ -89.3299 $ 1,281.6 $ 1,020.39 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Netflix הראה תנועת מחירים של $8.4600 , המשקפת 0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Netflix נסחר בשיא של $1,166.16 ושפל של $1,091.49 . נרשם שינוי במחיר של 0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתNFLXON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Netflix חווה -0.07% שינוי, המשקף בערך $-89.3299 לערכו. זה מצביע על כך ש NFLXON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Netflix המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה NFLXON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Netflix (NFLXON) מודול חיזוי מחיר עובד? Netflix מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של NFLXONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךNetflix לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של NFLXON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Netflix. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלNFLXON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלNFLXON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Netflix.

מדוע NFLXON חיזוי מחירים חשוב?

NFLXON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם NFLXON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, NFLXON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של NFLXON בחודש הבא? על פי Netflix (NFLXON) כלי תחזית המחירים, המחיר NFLXON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 NFLXON בשנת 2026? המחיר של 1 Netflix (NFLXON) היום הוא $1,126.87 . על פי מודול התחזית שלעיל, NFLXON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של NFLXON בשנת 2027? Netflix (NFLXON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NFLXON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של NFLXON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Netflix (NFLXON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של NFLXON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Netflix (NFLXON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 NFLXON בשנת 2030? המחיר של 1 Netflix (NFLXON) היום הוא $1,126.87 . על פי מודול התחזית שלעיל, NFLXON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי NFLXON תחזית המחיר בשנת 2040? Netflix (NFLXON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NFLXON עד שנת 2040.