GUNZ (GUN) מידע GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development. אתר רשמי: https://gunbygunz.com/ מסמך לבן: http://www.gunbygunz.com/whitepaper סייר בלוקים: https://solscan.io/token/3jUf2RTyXp867piSB2dt8uUcNiLDW58asjGtXkRAkBbe קנה GUNעכשיו!

GUNZ (GUN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GUNZ (GUN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 24.24M $ 24.24M $ 24.24M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (שווי מדולל מלא): $ 233.60M $ 233.60M $ 233.60M שיא כל הזמנים: $ 0.2001 $ 0.2001 $ 0.2001 שפל כל הזמנים: $ 0.02068585729885456 $ 0.02068585729885456 $ 0.02068585729885456 מחיר נוכחי: $ 0.02336 $ 0.02336 $ 0.02336 למידע נוסף על GUNZ (GUN) מחיר

GUNZ (GUN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GUNZ (GUN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GUN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GUNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GUNטוקניומיקה, חקרו אתGUNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

