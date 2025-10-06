NEET מחיר היום

מחיר NEET (NEET) בזמן אמת היום הוא $ 0.008618, עם שינוי של 16.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEET ל USD הוא $ 0.008618 לכל NEET.

NEET כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- NEET. ב‑24 השעות האחרונות, NEET סחר בין $ 0.008068 (נמוך) ל $ 0.010737 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, NEET נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו -62.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.40K.

NEET (NEET) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 56.40K$ 56.40K $ 56.40K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של NEET הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.40K. ההיצע במחזור של NEET הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.