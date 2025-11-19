NEET (NEET) תחזית מחיר (USD)

קבל NEET תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה NEET יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של NEET % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.010102 $0.010102 $0.010102 +2.80% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה NEET תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) NEET (NEET) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, NEET ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010102 בשנת 2025. NEET (NEET) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, NEET ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010607 בשנת 2026. NEET (NEET) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של NEET הוא $ 0.011137 עם 10.25% שיעור צמיחה. NEET (NEET) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של NEET הוא $ 0.011694 עם 15.76% שיעור צמיחה. NEET (NEET) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של NEET הוא $ 0.012279 עם 21.55% שיעור צמיחה. NEET (NEET) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של NEET הוא $ 0.012892 עם 27.63% שיעור צמיחה. NEET (NEET) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של NEET עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.021001. NEET (NEET) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של NEET עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.034208. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.010102 0.00%

2026 $ 0.010607 5.00%

2027 $ 0.011137 10.25%

2028 $ 0.011694 15.76%

2029 $ 0.012279 21.55%

2030 $ 0.012892 27.63%

2031 $ 0.013537 34.01%

2032 $ 0.014214 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.014925 47.75%

2034 $ 0.015671 55.13%

2035 $ 0.016455 62.89%

2036 $ 0.017277 71.03%

2037 $ 0.018141 79.59%

2038 $ 0.019048 88.56%

2039 $ 0.020001 97.99%

2040 $ 0.021001 107.89% הצג עוד לטווח קצר NEET תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.010102 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.010103 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.010111 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.010143 0.41% NEET (NEET) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורNEETב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.010102 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. NEET (NEET) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורNEET , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.010103 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. NEET (NEET) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורNEET , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.010111 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. NEET (NEET) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורNEET הוא $0.010143 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית NEET מחיר נוכחי $ 0.010102$ 0.010102 $ 0.010102 שינוי מחיר (24 שעות) +2.80% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 58.91K$ 58.91K $ 58.91K נפח (24 שעות) -- המחיר NEET העדכני הוא $ 0.010102. יש לו שינוי של +2.80% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 58.91Kב 24 שעות. בנוסף, NEET יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה NEET במחיר חי

NEET מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בNEETדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלNEET הוא 0.010102USD. היצע במחזור של NEET(NEET) הוא 0.00 NEET , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0.000033 $ 0.010111 $ 0.008001

7 ימים -0.48% $ -0.009451 $ 0.019944 $ 0.008001

30 ימים -0.71% $ -0.024903 $ 0.049026 $ 0.008001 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,NEET הראה תנועת מחירים של $0.000033 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,NEET נסחר בשיא של $0.019944 ושפל של $0.008001 . נרשם שינוי במחיר של -0.48% . מגמה אחרונה זו מציגה אתNEET הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,NEET חווה -0.71% שינוי, המשקף בערך $-0.024903 לערכו. זה מצביע על כך ש NEET עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של NEET המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה NEET בהיסטוריית המחירים המלאה

איך NEET (NEET) מודול חיזוי מחיר עובד? NEET מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של NEETעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךNEET לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של NEET , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של NEET. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלNEET . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלNEET כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של NEET.

מדוע NEET חיזוי מחירים חשוב?

NEET תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם NEET כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, NEET ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של NEET בחודש הבא? על פי NEET (NEET) כלי תחזית המחירים, המחיר NEET הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 NEET בשנת 2026? המחיר של 1 NEET (NEET) היום הוא $0.010102 . על פי מודול התחזית שלעיל, NEET יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של NEET בשנת 2027? NEET (NEET) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NEET עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של NEET בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, NEET (NEET) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של NEET בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, NEET (NEET) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 NEET בשנת 2030? המחיר של 1 NEET (NEET) היום הוא $0.010102 . על פי מודול התחזית שלעיל, NEET יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי NEET תחזית המחיר בשנת 2040? NEET (NEET) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NEET עד שנת 2040.