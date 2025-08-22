עוד על NC

Node Pay סֵמֶל

Node Pay מְחִיר(NC)

1 NC ל USDמחיר חי:

$0.01839
$0.01839$0.01839
-3.15%1D
USD
Node Pay (NC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:25:56 (UTC+8)

Node Pay (NC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01818
$ 0.01818$ 0.01818
24 שעות נמוך
$ 0.01918
$ 0.01918$ 0.01918
גבוה 24 שעות

$ 0.01818
$ 0.01818$ 0.01818

$ 0.01918
$ 0.01918$ 0.01918

$ 0.4781783640298408
$ 0.4781783640298408$ 0.4781783640298408

$ 0.017991677025894173
$ 0.017991677025894173$ 0.017991677025894173

+0.49%

-3.15%

-3.67%

-3.67%

Node Pay (NC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01839. במהלך 24 השעות האחרונות, NC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01818 לבין שיא של $ 0.01918, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4781783640298408, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.017991677025894173.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NC השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, -3.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Node Pay (NC) מידע שוק

No.1627

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

$ 77.57K
$ 77.57K$ 77.57K

$ 18.39M
$ 18.39M$ 18.39M

177.47M
177.47M 177.47M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,995,169.1402713
999,995,169.1402713 999,995,169.1402713

17.74%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Node Pay הוא $ 3.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 77.57K. ההיצע במחזור של NC הוא 177.47M, עם היצע כולל של 999995169.1402713. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.39M.

Node Pay (NC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Node Payהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0005981-3.15%
30 ימים$ -0.00098-5.06%
60 ימים$ -0.00654-26.24%
90 ימים$ -0.02391-56.53%
Node Pay שינוי מחיר היום

היום,NC רשם שינוי של $ -0.0005981 (-3.15%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Node Pay שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00098 (-5.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Node Pay שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NC ראה שינוי של $ -0.00654 (-26.24%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Node Pay שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02391 (-56.53%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Node Pay (NC)?

בדוק את Node Pay עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNode Pay (NC)

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

Node Pay זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Node Payההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Node Payאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNode Pay לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Node Payתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Node Pay (NC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Node Pay (NC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Node Pay.

בדוק את Node Pay תחזית המחיר עכשיו‏!

Node Pay (NC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Node Pay (NC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Node Pay (NC)

מחפש איך לקנותNode Pay? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Node Payב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NC למטבעות מקומיים

Node Pay מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Node Pay, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNode Pay הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Node Pay

כמה שווה Node Pay (NC) היום?
החי NCהמחיר ב USD הוא 0.01839 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NC ל USD?
המחיר הנוכחי של NC ל USD הוא $ 0.01839. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Node Pay?
שווי השוק של NC הוא $ 3.26M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NC?
ההיצע במחזור של NC הוא 177.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NC?
‏‏NC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.4781783640298408 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NC?
NC ‏‏רשם מחירATL של 0.017991677025894173 USD.
מהו נפח המסחר של NC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NC הוא $ 77.57K USD.
האם NC יעלה השנה?
NC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:25:56 (UTC+8)

כתב ויתור

