Atlas Navi סֵמֶל

Atlas Navi מְחִיר(NAVI)

1 NAVI ל USDמחיר חי:

$0.0412
$0.0412$0.0412
-3.51%1D
USD
Atlas Navi (NAVI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:12:14 (UTC+8)

Atlas Navi (NAVI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0405
$ 0.0405$ 0.0405
24 שעות נמוך
$ 0.0451
$ 0.0451$ 0.0451
גבוה 24 שעות

$ 0.0405
$ 0.0405$ 0.0405

$ 0.0451
$ 0.0451$ 0.0451

$ 0.5365511930513228
$ 0.5365511930513228$ 0.5365511930513228

$ 0.014185779862416587
$ 0.014185779862416587$ 0.014185779862416587

+1.22%

-3.51%

+4.04%

+4.04%

Atlas Navi (NAVI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0412. במהלך 24 השעות האחרונות, NAVI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0405 לבין שיא של $ 0.0451, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAVIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5365511930513228, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.014185779862416587.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAVI השתנה ב +1.22% במהלך השעה האחרונה, -3.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Atlas Navi (NAVI) מידע שוק

No.1317

$ 6.66M
$ 6.66M$ 6.66M

$ 31.22K
$ 31.22K$ 31.22K

$ 12.36M
$ 12.36M$ 12.36M

161.71M
161.71M 161.71M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

53.90%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Atlas Navi הוא $ 6.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 31.22K. ההיצע במחזור של NAVI הוא 161.71M, עם היצע כולל של 300000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.36M.

Atlas Navi (NAVI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Atlas Naviהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001499-3.51%
30 ימים$ -0.0044-9.65%
60 ימים$ +0.011+36.42%
90 ימים$ +0.0055+15.40%
Atlas Navi שינוי מחיר היום

היום,NAVI רשם שינוי של $ -0.001499 (-3.51%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Atlas Navi שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0044 (-9.65%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Atlas Navi שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NAVI ראה שינוי של $ +0.011 (+36.42%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Atlas Navi שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0055 (+15.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Atlas Navi (NAVI)?

בדוק את Atlas Navi עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAtlas Navi (NAVI)

Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.

Atlas Navi זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Atlas Naviההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNAVI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Atlas Naviאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAtlas Navi לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Atlas Naviתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Atlas Navi (NAVI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Atlas Navi (NAVI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Atlas Navi.

בדוק את Atlas Navi תחזית המחיר עכשיו‏!

Atlas Navi (NAVI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Atlas Navi (NAVI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NAVI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Atlas Navi (NAVI)

מחפש איך לקנותAtlas Navi? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Atlas Naviב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NAVI למטבעות מקומיים

Atlas Navi מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Atlas Navi, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAtlas Navi הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Atlas Navi

כמה שווה Atlas Navi (NAVI) היום?
החי NAVIהמחיר ב USD הוא 0.0412 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NAVI ל USD?
המחיר הנוכחי של NAVI ל USD הוא $ 0.0412. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Atlas Navi?
שווי השוק של NAVI הוא $ 6.66M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NAVI?
ההיצע במחזור של NAVI הוא 161.71M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NAVI?
‏‏NAVI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.5365511930513228 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NAVI?
NAVI ‏‏רשם מחירATL של 0.014185779862416587 USD.
מהו נפח המסחר של NAVI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NAVI הוא $ 31.22K USD.
האם NAVI יעלה השנה?
NAVI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NAVI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:12:14 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

