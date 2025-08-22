Atlas Navi (NAVI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0412. במהלך 24 השעות האחרונות, NAVI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0405 לבין שיא של $ 0.0451, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAVIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5365511930513228, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.014185779862416587.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAVI השתנה ב +1.22% במהלך השעה האחרונה, -3.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Atlas Navi (NAVI) מידע שוק
$ 6.66M
$ 31.22K
$ 12.36M
161.71M
300,000,000
300,000,000
53.90%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Atlas Navi הוא $ 6.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 31.22K. ההיצע במחזור של NAVI הוא 161.71M, עם היצע כולל של 300000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.36M.
Atlas Navi (NAVI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Atlas Naviהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.001499
-3.51%
30 ימים
$ -0.0044
-9.65%
60 ימים
$ +0.011
+36.42%
90 ימים
$ +0.0055
+15.40%
Atlas Navi שינוי מחיר היום
היום,NAVI רשם שינוי של $ -0.001499 (-3.51%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Atlas Navi שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0044 (-9.65%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Atlas Navi שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NAVI ראה שינוי של $ +0.011 (+36.42%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Atlas Navi שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0055 (+15.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Atlas Navi (NAVI)?
Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven.
Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.
