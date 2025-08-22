מה זהAtlas Navi (NAVI)

Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.

Atlas Navi (NAVI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Atlas Navi (NAVI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NAVI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Atlas Navi כמה שווה Atlas Navi (NAVI) היום? החי NAVIהמחיר ב USD הוא 0.0412 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי NAVI ל USD? $ 0.0412 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של NAVI ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Atlas Navi? שווי השוק של NAVI הוא $ 6.66M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של NAVI? ההיצע במחזור של NAVI הוא 161.71M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NAVI? ‏‏NAVI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.5365511930513228 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NAVI? NAVI ‏‏רשם מחירATL של 0.014185779862416587 USD . מהו נפח המסחר של NAVI? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NAVI הוא $ 31.22K USD . האם NAVI יעלה השנה? NAVI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NAVI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Atlas Navi (NAVI) עדכונים חשובים מהתעשייה

