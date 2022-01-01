Atlas Navi (NAVI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Atlas Navi (NAVI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Atlas Navi (NAVI) מידע Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices. אתר רשמי: https://www.atlasnavi.com/ מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/1BKXagl3J7g7oU7c6wJnJs9Ypy81_Z3bd/view סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xFc1C93a2507975E98b9d0E9260Ded61A00152BF1 קנה NAVIעכשיו!

Atlas Navi (NAVI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Atlas Navi (NAVI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 6.29M $ 6.29M $ 6.29M ההיצע הכולל: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M אספקה במחזור: $ 161.71M $ 161.71M $ 161.71M FDV (שווי מדולל מלא): $ 11.67M $ 11.67M $ 11.67M שיא כל הזמנים: $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 שפל כל הזמנים: $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 מחיר נוכחי: $ 0.0389 $ 0.0389 $ 0.0389 למידע נוסף על Atlas Navi (NAVI) מחיר

Atlas Navi (NAVI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Atlas Navi (NAVI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NAVI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NAVIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NAVIטוקניומיקה, חקרו אתNAVIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NAVI מעוניין להוסיף את Atlas Navi (NAVI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NAVI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NAVI ב-MEXC עכשיו!

Atlas Navi (NAVI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NAVIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NAVI עכשיו את היסטוריית המחירים!

NAVI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NAVI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NAVI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NAVIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

