Navcoin

Navcoin מְחִיר(NAV)

Navcoin (NAV) טבלת מחירים חיה
Navcoin (NAV) מידע על מחיר (USD)

Navcoin (NAV) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.04894. במהלך 24 השעות האחרונות, NAV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04795 לבין שיא של $ 0.04897, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.530200004577637, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00051073101349175.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAV השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, +1.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Navcoin (NAV) מידע שוק

Navcoin (NAV) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Navcoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0006281+1.30%
30 ימים$ -0.00801-14.07%
60 ימים$ +0.02625+115.68%
90 ימים$ +0.02444+99.75%
Navcoin שינוי מחיר היום

היום,NAV רשם שינוי של $ +0.0006281 (+1.30%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Navcoin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00801 (-14.07%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Navcoin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NAV ראה שינוי של $ +0.02625 (+115.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Navcoin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.02444 (+99.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Navcoin (NAV)?

בדוק את Navcoin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNavcoin (NAV)

Navcoin, launched in 2014, is an open-sourced digital currency offering fast and reliable payments with innovative technological and privacy features. Storing coins on a Navcoin wallet allows for making public or private transactions, earning rewards through staking (for network validation) or mixing coins (for privacy enhancement), and having a vote in project proposals. Unique to Navcoin's cryptosystem is that public NAV coins can be converted 1:1 to xNAV, the revolutionary privacy coin that guarantees untraceable transactions. Additionally, Navcoin has launched wNAV, a wrapped representation of NAV, that can be used in ecosystems such as Ethereum and Binance Smart Chain (BSC).

Navcoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Navcoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNAV את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Navcoinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNavcoin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Navcoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Navcoin (NAV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Navcoin (NAV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Navcoin.

בדוק את Navcoin תחזית המחיר עכשיו‏!

Navcoin (NAV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Navcoin (NAV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NAV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Navcoin (NAV)

מחפש איך לקנותNavcoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Navcoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NAV למטבעות מקומיים

Navcoin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Navcoin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNavcoin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Navcoin

כמה שווה Navcoin (NAV) היום?
החי NAVהמחיר ב USD הוא 0.04894 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NAV ל USD?
המחיר הנוכחי של NAV ל USD הוא $ 0.04894. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Navcoin?
שווי השוק של NAV הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NAV?
ההיצע במחזור של NAV הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NAV?
‏‏NAV השיג מחיר שיא (ATH) של 5.530200004577637 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NAV?
NAV ‏‏רשם מחירATL של 0.00051073101349175 USD.
מהו נפח המסחר של NAV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NAV הוא $ 52.36K USD.
האם NAV יעלה השנה?
NAV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NAV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

