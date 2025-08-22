NATIX Network (NATIX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000797. במהלך 24 השעות האחרונות, NATIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000791 לבין שיא של $ 0.000826, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NATIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.001982067208685786, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000553846478431092.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NATIX השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
NATIX Network (NATIX) מידע שוק
$ 12.86M
$ 17.38K
$ 79.69M
16.13B
99,991,483,316.62
שווי השוק הנוכחי של NATIX Network הוא $ 12.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.38K. ההיצע במחזור של NATIX הוא 16.13B, עם היצע כולל של 99991483316.62. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.69M.
NATIX Network (NATIX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של NATIX Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000392
-0.49%
30 ימים
$ -0.000128
-13.84%
60 ימים
$ -0.000297
-27.15%
90 ימים
$ -0.000605
-43.16%
NATIX Network שינוי מחיר היום
היום,NATIX רשם שינוי של $ -0.00000392 (-0.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
NATIX Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000128 (-13.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
NATIX Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NATIX ראה שינוי של $ -0.000297 (-27.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
NATIX Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000605 (-43.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.
