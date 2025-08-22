עוד על NATIX

NATIX Network סֵמֶל

NATIX Network מְחִיר(NATIX)

1 NATIX ל USDמחיר חי:

$0.000797
$0.000797$0.000797
-0.49%1D
USD
NATIX Network (NATIX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:25:41 (UTC+8)

NATIX Network (NATIX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000791
$ 0.000791$ 0.000791
24 שעות נמוך
$ 0.000826
$ 0.000826$ 0.000826
גבוה 24 שעות

$ 0.000791
$ 0.000791$ 0.000791

$ 0.000826
$ 0.000826$ 0.000826

$ 0.001982067208685786
$ 0.001982067208685786$ 0.001982067208685786

$ 0.000553846478431092
$ 0.000553846478431092$ 0.000553846478431092

+0.25%

-0.49%

+6.55%

+6.55%

NATIX Network (NATIX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000797. במהלך 24 השעות האחרונות, NATIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000791 לבין שיא של $ 0.000826, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NATIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.001982067208685786, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000553846478431092.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NATIX השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NATIX Network (NATIX) מידע שוק

No.1055

$ 12.86M
$ 12.86M$ 12.86M

$ 17.38K
$ 17.38K$ 17.38K

$ 79.69M
$ 79.69M$ 79.69M

16.13B
16.13B 16.13B

99,991,483,316.62
99,991,483,316.62 99,991,483,316.62

SOL

שווי השוק הנוכחי של NATIX Network הוא $ 12.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.38K. ההיצע במחזור של NATIX הוא 16.13B, עם היצע כולל של 99991483316.62. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.69M.

NATIX Network (NATIX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NATIX Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000392-0.49%
30 ימים$ -0.000128-13.84%
60 ימים$ -0.000297-27.15%
90 ימים$ -0.000605-43.16%
NATIX Network שינוי מחיר היום

היום,NATIX רשם שינוי של $ -0.00000392 (-0.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NATIX Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000128 (-13.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NATIX Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NATIX ראה שינוי של $ -0.000297 (-27.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NATIX Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000605 (-43.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NATIX Network (NATIX)?

בדוק את NATIX Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNATIX Network (NATIX)

NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.

NATIX Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NATIX Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNATIX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NATIX Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNATIX Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NATIX Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NATIX Network (NATIX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NATIX Network (NATIX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NATIX Network.

בדוק את NATIX Network תחזית המחיר עכשיו‏!

NATIX Network (NATIX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NATIX Network (NATIX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NATIX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NATIX Network (NATIX)

מחפש איך לקנותNATIX Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NATIX Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NATIX Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NATIX Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNATIX Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NATIX Network

כמה שווה NATIX Network (NATIX) היום?
החי NATIXהמחיר ב USD הוא 0.000797 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NATIX ל USD?
המחיר הנוכחי של NATIX ל USD הוא $ 0.000797. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NATIX Network?
שווי השוק של NATIX הוא $ 12.86M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NATIX?
ההיצע במחזור של NATIX הוא 16.13B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NATIX?
‏‏NATIX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.001982067208685786 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NATIX?
NATIX ‏‏רשם מחירATL של 0.000553846478431092 USD.
מהו נפח המסחר של NATIX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NATIX הוא $ 17.38K USD.
האם NATIX יעלה השנה?
NATIX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NATIX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:25:41 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

