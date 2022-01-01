NATIX Network (NATIX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NATIX Network (NATIX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NATIX Network (NATIX) מידע NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX's flagship product "Drive&" uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally. אתר רשמי: https://www.natix.network/ מסמך לבן: https://docs.natix.network/whitepaper סייר בלוקים: https://solscan.io/token/FRySi8LPkuByB7VPSCCggxpewFUeeJiwEGRKKuhwpKcX

NATIX Network (NATIX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NATIX Network (NATIX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 12.75M $ 12.75M $ 12.75M ההיצע הכולל: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B אספקה במחזור: $ 16.13B $ 16.13B $ 16.13B FDV (שווי מדולל מלא): $ 78.99M $ 78.99M $ 78.99M שיא כל הזמנים: $ 0.00223 $ 0.00223 $ 0.00223 שפל כל הזמנים: $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 מחיר נוכחי: $ 0.00079 $ 0.00079 $ 0.00079 למידע נוסף על NATIX Network (NATIX) מחיר

NATIX Network (NATIX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NATIX Network (NATIX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NATIX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NATIXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NATIXטוקניומיקה, חקרו אתNATIXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

NATIX Network (NATIX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NATIXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NATIX עכשיו את היסטוריית המחירים!

