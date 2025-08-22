עוד על NAKA

NAKA מידע על מחיר

NAKA אתר רשמי

NAKA טוקניומיקה

NAKA תחזית מחיר

NAKA היסטוריה

NAKA מדריך קנייה

NAKAממיר מטבעות לפיאט

NAKA ספוט

NAKA חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Nakamoto Games סֵמֶל

Nakamoto Games מְחִיר(NAKA)

1 NAKA ל USDמחיר חי:

$0.3626
$0.3626$0.3626
+1.79%1D
USD
Nakamoto Games (NAKA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:36:01 (UTC+8)

Nakamoto Games (NAKA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.35
$ 0.35$ 0.35
24 שעות נמוך
$ 0.3869
$ 0.3869$ 0.3869
גבוה 24 שעות

$ 0.35
$ 0.35$ 0.35

$ 0.3869
$ 0.3869$ 0.3869

$ 7.00098225266129
$ 7.00098225266129$ 7.00098225266129

$ 0
$ 0$ 0

+1.73%

+1.79%

+5.37%

+5.37%

Nakamoto Games (NAKA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3629. במהלך 24 השעות האחרונות, NAKA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.35 לבין שיא של $ 0.3869, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAKAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.00098225266129, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAKA השתנה ב +1.73% במהלך השעה האחרונה, +1.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nakamoto Games (NAKA) מידע שוק

No.681

$ 38.38M
$ 38.38M$ 38.38M

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

$ 65.32M
$ 65.32M$ 65.32M

105.76M
105.76M 105.76M

180,000,000
180,000,000 180,000,000

180,000,000
180,000,000 180,000,000

58.75%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של Nakamoto Games הוא $ 38.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.10M. ההיצע במחזור של NAKA הוא 105.76M, עם היצע כולל של 180000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.32M.

Nakamoto Games (NAKA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Nakamoto Gamesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.006376+1.79%
30 ימים$ -0.032-8.11%
60 ימים$ +0.0429+13.40%
90 ימים$ -0.0311-7.90%
Nakamoto Games שינוי מחיר היום

היום,NAKA רשם שינוי של $ +0.006376 (+1.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Nakamoto Games שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.032 (-8.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Nakamoto Games שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NAKA ראה שינוי של $ +0.0429 (+13.40%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Nakamoto Games שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0311 (-7.90%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Nakamoto Games (NAKA)?

בדוק את Nakamoto Games עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNakamoto Games (NAKA)

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Nakamoto Games זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Nakamoto Gamesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNAKA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Nakamoto Gamesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNakamoto Games לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Nakamoto Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nakamoto Games (NAKA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nakamoto Games (NAKA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nakamoto Games.

בדוק את Nakamoto Games תחזית המחיר עכשיו‏!

Nakamoto Games (NAKA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nakamoto Games (NAKA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NAKA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Nakamoto Games (NAKA)

מחפש איך לקנותNakamoto Games? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Nakamoto Gamesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NAKA למטבעות מקומיים

1 Nakamoto Games(NAKA) ל VND
9,549.7135
1 Nakamoto Games(NAKA) ל AUD
A$0.555237
1 Nakamoto Games(NAKA) ל GBP
0.268546
1 Nakamoto Games(NAKA) ל EUR
0.308465
1 Nakamoto Games(NAKA) ל USD
$0.3629
1 Nakamoto Games(NAKA) ל MYR
RM1.52418
1 Nakamoto Games(NAKA) ל TRY
14.871642
1 Nakamoto Games(NAKA) ל JPY
¥53.3463
1 Nakamoto Games(NAKA) ל ARS
ARS$479.3909
1 Nakamoto Games(NAKA) ל RUB
29.336836
1 Nakamoto Games(NAKA) ל INR
31.771895
1 Nakamoto Games(NAKA) ל IDR
Rp5,853.224987
1 Nakamoto Games(NAKA) ל KRW
504.024552
1 Nakamoto Games(NAKA) ל PHP
20.558285
1 Nakamoto Games(NAKA) ל EGP
￡E.17.597021
1 Nakamoto Games(NAKA) ל BRL
R$1.970547
1 Nakamoto Games(NAKA) ל CAD
C$0.500802
1 Nakamoto Games(NAKA) ל BDT
44.150414
1 Nakamoto Games(NAKA) ל NGN
554.892245
1 Nakamoto Games(NAKA) ל COP
$1,457.428174
1 Nakamoto Games(NAKA) ל ZAR
R.6.372524
1 Nakamoto Games(NAKA) ל UAH
15.042205
1 Nakamoto Games(NAKA) ל VES
Bs50.4431
1 Nakamoto Games(NAKA) ל CLP
$348.384
1 Nakamoto Games(NAKA) ל PKR
Rs102.889408
1 Nakamoto Games(NAKA) ל KZT
194.166016
1 Nakamoto Games(NAKA) ל THB
฿11.765218
1 Nakamoto Games(NAKA) ל TWD
NT$11.061192
1 Nakamoto Games(NAKA) ל AED
د.إ1.331843
1 Nakamoto Games(NAKA) ל CHF
Fr0.29032
1 Nakamoto Games(NAKA) ל HKD
HK$2.834249
1 Nakamoto Games(NAKA) ל AMD
֏138.932636
1 Nakamoto Games(NAKA) ל MAD
.د.م3.2661
1 Nakamoto Games(NAKA) ל MXN
$6.764456
1 Nakamoto Games(NAKA) ל SAR
ريال1.360875
1 Nakamoto Games(NAKA) ל PLN
1.320956
1 Nakamoto Games(NAKA) ל RON
лв1.567728
1 Nakamoto Games(NAKA) ל SEK
kr3.451179
1 Nakamoto Games(NAKA) ל BGN
лв0.606043
1 Nakamoto Games(NAKA) ל HUF
Ft123.306162
1 Nakamoto Games(NAKA) ל CZK
7.613642
1 Nakamoto Games(NAKA) ל KWD
د.ك0.1106845
1 Nakamoto Games(NAKA) ל ILS
1.222973
1 Nakamoto Games(NAKA) ל AOA
Kz330.808753
1 Nakamoto Games(NAKA) ל BHD
.د.ب0.1368133
1 Nakamoto Games(NAKA) ל BMD
$0.3629
1 Nakamoto Games(NAKA) ל DKK
kr2.315302
1 Nakamoto Games(NAKA) ל HNL
L9.500722
1 Nakamoto Games(NAKA) ל MUR
16.562756
1 Nakamoto Games(NAKA) ל NAD
$6.361637
1 Nakamoto Games(NAKA) ל NOK
kr3.661661
1 Nakamoto Games(NAKA) ל NZD
$0.61693
1 Nakamoto Games(NAKA) ל PAB
B/.0.3629
1 Nakamoto Games(NAKA) ל PGK
K1.531438
1 Nakamoto Games(NAKA) ל QAR
ر.ق1.317327
1 Nakamoto Games(NAKA) ל RSD
дин.36.355322

Nakamoto Games מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Nakamoto Games, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרNakamoto Games הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Nakamoto Games

כמה שווה Nakamoto Games (NAKA) היום?
החי NAKAהמחיר ב USD הוא 0.3629 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NAKA ל USD?
המחיר הנוכחי של NAKA ל USD הוא $ 0.3629. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nakamoto Games?
שווי השוק של NAKA הוא $ 38.38M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NAKA?
ההיצע במחזור של NAKA הוא 105.76M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NAKA?
‏‏NAKA השיג מחיר שיא (ATH) של 7.00098225266129 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NAKA?
NAKA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NAKA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NAKA הוא $ 1.10M USD.
האם NAKA יעלה השנה?
NAKA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NAKA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:36:01 (UTC+8)

Nakamoto Games (NAKA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

NAKA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NAKA
NAKA
USD
USD

1 NAKA = 0.3629 USD

מסחרNAKA

USDTNAKA
$0.3626
$0.3626$0.3626
+1.76%
USDCNAKA
$0.363
$0.363$0.363
+1.88%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד