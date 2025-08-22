Nakamoto Games (NAKA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3629. במהלך 24 השעות האחרונות, NAKA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.35 לבין שיא של $ 0.3869, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAKAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.00098225266129, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAKA השתנה ב +1.73% במהלך השעה האחרונה, +1.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Nakamoto Games (NAKA) מידע שוק
No.681
$ 38.38M
$ 38.38M$ 38.38M
$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M
$ 65.32M
$ 65.32M$ 65.32M
105.76M
105.76M 105.76M
180,000,000
180,000,000 180,000,000
180,000,000
180,000,000 180,000,000
58.75%
MATIC
שווי השוק הנוכחי של Nakamoto Games הוא $ 38.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.10M. ההיצע במחזור של NAKA הוא 105.76M, עם היצע כולל של 180000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.32M.
Nakamoto Games (NAKA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Nakamoto Gamesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.006376
+1.79%
30 ימים
$ -0.032
-8.11%
60 ימים
$ +0.0429
+13.40%
90 ימים
$ -0.0311
-7.90%
Nakamoto Games שינוי מחיר היום
היום,NAKA רשם שינוי של $ +0.006376 (+1.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Nakamoto Games שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.032 (-8.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Nakamoto Games שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NAKA ראה שינוי של $ +0.0429 (+13.40%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Nakamoto Games שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0311 (-7.90%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Nakamoto Games (NAKA)?
Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.
Nakamoto Games זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Nakamoto Gamesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקNAKA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Nakamoto Gamesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNakamoto Games לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Nakamoto Gamesתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Nakamoto Games (NAKA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nakamoto Games (NAKA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nakamoto Games.
הבנת הטוקנומיקה של Nakamoto Games (NAKA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NAKA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Nakamoto Games (NAKA)
מחפש איך לקנותNakamoto Games? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Nakamoto Gamesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.