Nakamoto Games (NAKA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Nakamoto Games (NAKA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Nakamoto Games (NAKA) מידע Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income. אתר רשמי: https://www.nakamoto.games/ סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x311434160d7537be358930def317afb606c0d737 קנה NAKAעכשיו!

Nakamoto Games (NAKA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Nakamoto Games (NAKA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 35.18M $ 35.18M $ 35.18M ההיצע הכולל: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M אספקה במחזור: $ 105.76M $ 105.76M $ 105.76M FDV (שווי מדולל מלא): $ 59.87M $ 59.87M $ 59.87M שיא כל הזמנים: $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.3326 $ 0.3326 $ 0.3326 למידע נוסף על Nakamoto Games (NAKA) מחיר

Nakamoto Games (NAKA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Nakamoto Games (NAKA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NAKA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NAKAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NAKAטוקניומיקה, חקרו אתNAKAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NAKA מעוניין להוסיף את Nakamoto Games (NAKA) לפורטפוליו שלך?

Nakamoto Games (NAKA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NAKAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NAKA עכשיו את היסטוריית המחירים!

NAKA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NAKA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NAKA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

