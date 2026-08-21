MXN מחיר היום

מחיר MXN (MXN) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0557, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MXN ל ILS הוא ₪ 0.0557 לכל MXN.

MXN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MXN. ב‑24 השעות האחרונות, MXN סחר בין ₪ 0.05545 (נמוך) ל ₪ 0.05575 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MXN נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -0.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 53.17K.

MXN (MXN) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 53.17K₪ 53.17K ₪ 53.17K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי NONE

שווי השוק הנוכחי של MXN הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 53.17K. ההיצע במחזור של MXN הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.