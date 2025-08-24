Grayscale Index (MX08) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MX08 נסחר בטווח שבין שפל של -- לבין שיא של --, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MX08השיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MX08 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-- ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Grayscale Index (MX08) מידע שוק
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
שווי השוק הנוכחי של Grayscale Index הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MX08 הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.
Grayscale Index (MX08) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Grayscale Indexהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
No Data
Grayscale Index שינוי מחיר היום
היום,MX08 רשם שינוי של -- (--), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Grayscale Index שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Grayscale Index שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MX08 ראה שינוי של -- (--), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Grayscale Index שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
מה זה Grayscale Index (MX08)
Grayscale Index זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Grayscale Indexההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMX08 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Grayscale Indexאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלך Grayscale Index לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Grayscale Indexתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Grayscale Index (MX08) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Grayscale Index (MX08) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Grayscale Index.
הבנת הטוקנומיקה של Grayscale Index (MX08) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MX08 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Grayscale Index (MX08)
מחפש איך לקנות Grayscale Index? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Grayscale Indexב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
MX08 למטבעות מקומיים
אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Grayscale Index
כמה שווה Grayscale Index (MX08) היום?
החי MX08המחיר ב USD הוא -- USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MX08 ל USD?
המחיר הנוכחי של MX08 ל USD הוא --. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Grayscale Index?
שווי השוק של MX08 הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MX08?
ההיצע במחזור של MX08 הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MX08?
MX08 השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MX08?
MX08 רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של MX08?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MX08 הוא -- USD.
האם MX08 יעלה השנה?
MX08 עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MX08 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:30:00 (UTC+8)
Grayscale Index (MX08) עדכונים חשובים מהתעשייה
זְמַן (UTC+8)
סוּג
מֵידָע
08-25 21:14:39
עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00
עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00
עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00
עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00
עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00
עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
