עוד על MPC

MPC מידע על מחיר

MPC מסמך לבן

MPC אתר רשמי

MPC טוקניומיקה

MPC תחזית מחיר

MPC היסטוריה

MPC מדריך קנייה

MPCממיר מטבעות לפיאט

MPC ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Partisia Blockchain סֵמֶל

Partisia Blockchain מְחִיר(MPC)

1 MPC ל USDמחיר חי:

$0.01953
$0.01953$0.01953
+4.21%1D
USD
Partisia Blockchain (MPC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:46:15 (UTC+8)

Partisia Blockchain (MPC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01837
$ 0.01837$ 0.01837
24 שעות נמוך
$ 0.01965
$ 0.01965$ 0.01965
גבוה 24 שעות

$ 0.01837
$ 0.01837$ 0.01837

$ 0.01965
$ 0.01965$ 0.01965

$ 0.6931521212647741
$ 0.6931521212647741$ 0.6931521212647741

$ 0.004261437024344198
$ 0.004261437024344198$ 0.004261437024344198

+0.98%

+4.21%

-3.23%

-3.23%

Partisia Blockchain (MPC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01953. במהלך 24 השעות האחרונות, MPC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01837 לבין שיא של $ 0.01965, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MPCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6931521212647741, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.004261437024344198.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MPC השתנה ב +0.98% במהלך השעה האחרונה, +4.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Partisia Blockchain (MPC) מידע שוק

No.1306

$ 7.02M
$ 7.02M$ 7.02M

$ 3.12K
$ 3.12K$ 3.12K

$ 19.53M
$ 19.53M$ 19.53M

359.33M
359.33M 359.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

553,810,781.8625
553,810,781.8625 553,810,781.8625

35.93%

MPC

שווי השוק הנוכחי של Partisia Blockchain הוא $ 7.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.12K. ההיצע במחזור של MPC הוא 359.33M, עם היצע כולל של 553810781.8625. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.53M.

Partisia Blockchain (MPC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Partisia Blockchainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000789+4.21%
30 ימים$ +0.0055+39.20%
60 ימים$ +0.01426+270.58%
90 ימים$ +0.01177+151.67%
Partisia Blockchain שינוי מחיר היום

היום,MPC רשם שינוי של $ +0.000789 (+4.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Partisia Blockchain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0055 (+39.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Partisia Blockchain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MPC ראה שינוי של $ +0.01426 (+270.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Partisia Blockchain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01177 (+151.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Partisia Blockchain (MPC)?

בדוק את Partisia Blockchain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPartisia Blockchain (MPC)

Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.

Partisia Blockchain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Partisia Blockchainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMPC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Partisia Blockchainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPartisia Blockchain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Partisia Blockchainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Partisia Blockchain (MPC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Partisia Blockchain (MPC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Partisia Blockchain.

בדוק את Partisia Blockchain תחזית המחיר עכשיו‏!

Partisia Blockchain (MPC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Partisia Blockchain (MPC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MPC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Partisia Blockchain (MPC)

מחפש איך לקנותPartisia Blockchain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Partisia Blockchainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MPC למטבעות מקומיים

1 Partisia Blockchain(MPC) ל VND
513.93195
1 Partisia Blockchain(MPC) ל AUD
A$0.0298809
1 Partisia Blockchain(MPC) ל GBP
0.0144522
1 Partisia Blockchain(MPC) ל EUR
0.0166005
1 Partisia Blockchain(MPC) ל USD
$0.01953
1 Partisia Blockchain(MPC) ל MYR
RM0.082026
1 Partisia Blockchain(MPC) ל TRY
0.80073
1 Partisia Blockchain(MPC) ל JPY
¥2.87091
1 Partisia Blockchain(MPC) ל ARS
ARS$25.9016625
1 Partisia Blockchain(MPC) ל RUB
1.5788052
1 Partisia Blockchain(MPC) ל INR
1.7096562
1 Partisia Blockchain(MPC) ל IDR
Rp314.9999559
1 Partisia Blockchain(MPC) ל KRW
27.1248264
1 Partisia Blockchain(MPC) ל PHP
1.1063745
1 Partisia Blockchain(MPC) ל EGP
￡E.0.9475956
1 Partisia Blockchain(MPC) ל BRL
R$0.1058526
1 Partisia Blockchain(MPC) ל CAD
C$0.0269514
1 Partisia Blockchain(MPC) ל BDT
2.3760198
1 Partisia Blockchain(MPC) ל NGN
29.8623465
1 Partisia Blockchain(MPC) ל COP
$78.12
1 Partisia Blockchain(MPC) ל ZAR
R.0.3429468
1 Partisia Blockchain(MPC) ל UAH
0.8095185
1 Partisia Blockchain(MPC) ל VES
Bs2.7342
1 Partisia Blockchain(MPC) ל CLP
$18.7488
1 Partisia Blockchain(MPC) ל PKR
Rs5.5371456
1 Partisia Blockchain(MPC) ל KZT
10.4493312
1 Partisia Blockchain(MPC) ל THB
฿0.6333579
1 Partisia Blockchain(MPC) ל TWD
NT$0.5952744
1 Partisia Blockchain(MPC) ל AED
د.إ0.0716751
1 Partisia Blockchain(MPC) ל CHF
Fr0.015624
1 Partisia Blockchain(MPC) ל HKD
HK$0.1525293
1 Partisia Blockchain(MPC) ל AMD
֏7.4768652
1 Partisia Blockchain(MPC) ל MAD
.د.م0.17577
1 Partisia Blockchain(MPC) ל MXN
$0.3634533
1 Partisia Blockchain(MPC) ל SAR
ريال0.0732375
1 Partisia Blockchain(MPC) ל PLN
0.0710892
1 Partisia Blockchain(MPC) ל RON
лв0.0841743
1 Partisia Blockchain(MPC) ל SEK
kr0.1859256
1 Partisia Blockchain(MPC) ל BGN
лв0.0326151
1 Partisia Blockchain(MPC) ל HUF
Ft6.6359034
1 Partisia Blockchain(MPC) ל CZK
0.4097394
1 Partisia Blockchain(MPC) ל KWD
د.ك0.00595665
1 Partisia Blockchain(MPC) ל ILS
0.0658161
1 Partisia Blockchain(MPC) ל AOA
Kz17.8029621
1 Partisia Blockchain(MPC) ל BHD
.د.ب0.00736281
1 Partisia Blockchain(MPC) ל BMD
$0.01953
1 Partisia Blockchain(MPC) ל DKK
kr0.1244061
1 Partisia Blockchain(MPC) ל HNL
L0.5112954
1 Partisia Blockchain(MPC) ל MUR
0.8913492
1 Partisia Blockchain(MPC) ל NAD
$0.3423609
1 Partisia Blockchain(MPC) ל NOK
kr0.1968624
1 Partisia Blockchain(MPC) ל NZD
$0.033201
1 Partisia Blockchain(MPC) ל PAB
B/.0.01953
1 Partisia Blockchain(MPC) ל PGK
K0.0824166
1 Partisia Blockchain(MPC) ל QAR
ر.ق0.0708939
1 Partisia Blockchain(MPC) ל RSD
дин.1.9559295

Partisia Blockchain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Partisia Blockchain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPartisia Blockchain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Partisia Blockchain

כמה שווה Partisia Blockchain (MPC) היום?
החי MPCהמחיר ב USD הוא 0.01953 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MPC ל USD?
המחיר הנוכחי של MPC ל USD הוא $ 0.01953. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Partisia Blockchain?
שווי השוק של MPC הוא $ 7.02M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MPC?
ההיצע במחזור של MPC הוא 359.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MPC?
‏‏MPC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6931521212647741 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MPC?
MPC ‏‏רשם מחירATL של 0.004261437024344198 USD.
מהו נפח המסחר של MPC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MPC הוא $ 3.12K USD.
האם MPC יעלה השנה?
MPC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MPC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:46:15 (UTC+8)

Partisia Blockchain (MPC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MPC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MPC
MPC
USD
USD

1 MPC = 0.01952 USD

מסחרMPC

USDTMPC
$0.01953
$0.01953$0.01953
+4.21%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד