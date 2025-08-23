מה זהPartisia Blockchain (MPC)

Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.

Partisia Blockchainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Partisia Blockchain (MPC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Partisia Blockchain (MPC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Partisia Blockchain.

בדוק את Partisia Blockchain תחזית המחיר עכשיו‏!

Partisia Blockchain (MPC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Partisia Blockchain (MPC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MPC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Partisia Blockchain (MPC)

מחפש איך לקנותPartisia Blockchain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Partisia Blockchainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MPC למטבעות מקומיים

Partisia Blockchain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Partisia Blockchain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Partisia Blockchain כמה שווה Partisia Blockchain (MPC) היום? החי MPCהמחיר ב USD הוא 0.01953 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי MPC ל USD? $ 0.01953 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של MPC ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Partisia Blockchain? שווי השוק של MPC הוא $ 7.02M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של MPC? ההיצע במחזור של MPC הוא 359.33M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MPC? ‏‏MPC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6931521212647741 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MPC? MPC ‏‏רשם מחירATL של 0.004261437024344198 USD . מהו נפח המסחר של MPC? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MPC הוא $ 3.12K USD . האם MPC יעלה השנה? MPC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MPC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Partisia Blockchain (MPC) עדכונים חשובים מהתעשייה

