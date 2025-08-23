Partisia Blockchain (MPC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01953. במהלך 24 השעות האחרונות, MPC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01837 לבין שיא של $ 0.01965, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MPCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6931521212647741, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.004261437024344198.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MPC השתנה ב +0.98% במהלך השעה האחרונה, +4.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Partisia Blockchain (MPC) מידע שוק
No.1306
$ 7.02M
$ 7.02M
$ 3.12K
$ 3.12K
$ 19.53M
$ 19.53M
359.33M
359.33M
1,000,000,000
1,000,000,000
553,810,781.8625
553,810,781.8625
35.93%
MPC
שווי השוק הנוכחי של Partisia Blockchain הוא $ 7.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.12K. ההיצע במחזור של MPC הוא 359.33M, עם היצע כולל של 553810781.8625. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.53M.
Partisia Blockchain (MPC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Partisia Blockchainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.000789
+4.21%
30 ימים
$ +0.0055
+39.20%
60 ימים
$ +0.01426
+270.58%
90 ימים
$ +0.01177
+151.67%
Partisia Blockchain שינוי מחיר היום
היום,MPC רשם שינוי של $ +0.000789 (+4.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Partisia Blockchain שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0055 (+39.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Partisia Blockchain שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MPC ראה שינוי של $ +0.01426 (+270.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Partisia Blockchain שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01177 (+151.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.
