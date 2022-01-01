Partisia Blockchain (MPC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Partisia Blockchain (MPC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Partisia Blockchain (MPC) מידע Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains. אתר רשמי: https://partisiablockchain.com/ מסמך לבן: https://partisiablockchain.gitlab.io/documentation סייר בלוקים: https://browser.partisiablockchain.com/ קנה MPCעכשיו!

Partisia Blockchain (MPC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Partisia Blockchain (MPC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 6.92M $ 6.92M $ 6.92M ההיצע הכולל: $ 553.81M $ 553.81M $ 553.81M אספקה במחזור: $ 359.33M $ 359.33M $ 359.33M FDV (שווי מדולל מלא): $ 19.27M $ 19.27M $ 19.27M שיא כל הזמנים: $ 0.969 $ 0.969 $ 0.969 שפל כל הזמנים: $ 0.004261437024344198 $ 0.004261437024344198 $ 0.004261437024344198 מחיר נוכחי: $ 0.01927 $ 0.01927 $ 0.01927 למידע נוסף על Partisia Blockchain (MPC) מחיר

Partisia Blockchain (MPC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Partisia Blockchain (MPC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MPC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MPCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MPCטוקניומיקה, חקרו אתMPCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MPC מעוניין להוסיף את Partisia Blockchain (MPC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MPC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

Partisia Blockchain (MPC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MPCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MPC עכשיו את היסטוריית המחירים!

MPC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MPC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MPC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MPCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

