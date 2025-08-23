עוד על MOTHER

MOTHER IGGY סֵמֶל

MOTHER IGGY מְחִיר(MOTHER)

1 MOTHER ל USDמחיר חי:

$0.007824
$0.007824$0.007824
-7.47%1D
USD
MOTHER IGGY (MOTHER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:46:08 (UTC+8)

MOTHER IGGY (MOTHER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.007766
$ 0.007766$ 0.007766
24 שעות נמוך
$ 0.00877
$ 0.00877$ 0.00877
גבוה 24 שעות

$ 0.007766
$ 0.007766$ 0.007766

$ 0.00877
$ 0.00877$ 0.00877

$ 0.24055675268148544
$ 0.24055675268148544$ 0.24055675268148544

$ 0.00320047701821895
$ 0.00320047701821895$ 0.00320047701821895

+0.08%

-7.47%

-7.99%

-7.99%

MOTHER IGGY (MOTHER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.007824. במהלך 24 השעות האחרונות, MOTHER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.007766 לבין שיא של $ 0.00877, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOTHERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.24055675268148544, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00320047701821895.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOTHER השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -7.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MOTHER IGGY (MOTHER) מידע שוק

No.1244

$ 7.72M
$ 7.72M$ 7.72M

$ 56.74K
$ 56.74K$ 56.74K

$ 7.72M
$ 7.72M$ 7.72M

986.14M
986.14M 986.14M

986,143,154.31
986,143,154.31 986,143,154.31

SOL

שווי השוק הנוכחי של MOTHER IGGY הוא $ 7.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.74K. ההיצע במחזור של MOTHER הוא 986.14M, עם היצע כולל של 986143154.31. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.72M.

MOTHER IGGY (MOTHER) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MOTHER IGGYהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00063164-7.47%
30 ימים$ +0.000238+3.13%
60 ימים$ +0.000167+2.18%
90 ימים$ -0.009765-55.52%
MOTHER IGGY שינוי מחיר היום

היום,MOTHER רשם שינוי של $ -0.00063164 (-7.47%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MOTHER IGGY שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000238 (+3.13%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MOTHER IGGY שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MOTHER ראה שינוי של $ +0.000167 (+2.18%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MOTHER IGGY שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.009765 (-55.52%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MOTHER IGGY (MOTHER)?

בדוק את MOTHER IGGY עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMOTHER IGGY (MOTHER)

MOTHER IGGY is a meme coin on the Solana chain.

MOTHER IGGY זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MOTHER IGGYההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMOTHER את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MOTHER IGGYאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMOTHER IGGY לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MOTHER IGGYתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MOTHER IGGY (MOTHER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MOTHER IGGY (MOTHER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MOTHER IGGY.

בדוק את MOTHER IGGY תחזית המחיר עכשיו‏!

MOTHER IGGY (MOTHER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MOTHER IGGY (MOTHER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOTHER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MOTHER IGGY (MOTHER)

מחפש איך לקנותMOTHER IGGY? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MOTHER IGGYב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MOTHER למטבעות מקומיים

1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל VND
205.88856
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל AUD
A$0.01197072
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל GBP
0.00578976
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל EUR
0.0066504
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל USD
$0.007824
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל MYR
RM0.0328608
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל TRY
0.320784
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל JPY
¥1.150128
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל ARS
ARS$10.37658
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל RUB
0.63249216
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל INR
0.68491296
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל IDR
Rp126.19353072
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל KRW
10.86659712
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל PHP
0.4432296
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל EGP
￡E.0.37962048
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל BRL
R$0.04240608
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל CAD
C$0.01079712
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל BDT
0.95186784
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל NGN
11.9632872
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל COP
$31.296
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל ZAR
R.0.13738944
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל UAH
0.3243048
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל VES
Bs1.09536
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל CLP
$7.51104
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל PKR
Rs2.21826048
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל KZT
4.18615296
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל THB
฿0.25373232
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל TWD
NT$0.23847552
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל AED
د.إ0.02871408
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל CHF
Fr0.0062592
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל HKD
HK$0.06110544
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל AMD
֏2.99534016
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל MAD
.د.م0.070416
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל MXN
$0.14560464
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל SAR
ريال0.02934
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל PLN
0.02847936
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל RON
лв0.03372144
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל SEK
kr0.07448448
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל BGN
лв0.01306608
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל HUF
Ft2.65843872
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל CZK
0.16414752
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל KWD
د.ك0.00238632
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל ILS
0.02636688
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל AOA
Kz7.13212368
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל BHD
.د.ب0.002949648
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל BMD
$0.007824
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל DKK
kr0.04983888
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל HNL
L0.20483232
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל MUR
0.35708736
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל NAD
$0.13715472
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל NOK
kr0.07886592
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל NZD
$0.0133008
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל PAB
B/.0.007824
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל PGK
K0.03301728
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל QAR
ر.ق0.02840112
1 MOTHER IGGY(MOTHER) ל RSD
дин.0.7835736

MOTHER IGGY מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MOTHER IGGY, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרMOTHER IGGY הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MOTHER IGGY

כמה שווה MOTHER IGGY (MOTHER) היום?
החי MOTHERהמחיר ב USD הוא 0.007824 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOTHER ל USD?
המחיר הנוכחי של MOTHER ל USD הוא $ 0.007824. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MOTHER IGGY?
שווי השוק של MOTHER הוא $ 7.72M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOTHER?
ההיצע במחזור של MOTHER הוא 986.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOTHER?
‏‏MOTHER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.24055675268148544 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOTHER?
MOTHER ‏‏רשם מחירATL של 0.00320047701821895 USD.
מהו נפח המסחר של MOTHER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOTHER הוא $ 56.74K USD.
האם MOTHER יעלה השנה?
MOTHER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOTHER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:46:08 (UTC+8)

MOTHER IGGY (MOTHER) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MOTHER-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MOTHER
MOTHER
USD
USD

1 MOTHER = 0.007823 USD

מסחרMOTHER

USDTMOTHER
$0.007824
$0.007824$0.007824
-7.43%

