MOTHER IGGY (MOTHER) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MOTHER IGGY (MOTHER), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MOTHER IGGY (MOTHER) מידע MOTHER IGGY is a meme coin on the Solana chain. אתר רשמי: https://www.mother.fun/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/3S8qX1MsMqRbiwKg2cQyx7nis1oHMgaCuc9c4VfvVdPN קנה MOTHERעכשיו!

MOTHER IGGY (MOTHER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MOTHER IGGY (MOTHER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 7.72M $ 7.72M $ 7.72M ההיצע הכולל: $ 986.14M $ 986.14M $ 986.14M אספקה במחזור: $ 986.14M $ 986.14M $ 986.14M FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.72M $ 7.72M $ 7.72M שיא כל הזמנים: $ 0.242584 $ 0.242584 $ 0.242584 שפל כל הזמנים: $ 0.00320047701821895 $ 0.00320047701821895 $ 0.00320047701821895 מחיר נוכחי: $ 0.007829 $ 0.007829 $ 0.007829 למידע נוסף על MOTHER IGGY (MOTHER) מחיר

MOTHER IGGY (MOTHER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MOTHER IGGY (MOTHER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MOTHER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MOTHERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MOTHERטוקניומיקה, חקרו אתMOTHERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MOTHER מעוניין להוסיף את MOTHER IGGY (MOTHER) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MOTHER, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MOTHER ב-MEXC עכשיו!

MOTHER IGGY (MOTHER) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MOTHERעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MOTHER עכשיו את היסטוריית המחירים!

MOTHER חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MOTHER עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MOTHER משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MOTHERעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

