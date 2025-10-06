Momo מחיר היום

מחיר Momo (MOMO) בזמן אמת היום הוא $ 0.003418, עם שינוי של 0.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOMO ל USD הוא $ 0.003418 לכל MOMO.

Momo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MOMO. ב‑24 השעות האחרונות, MOMO סחר בין $ 0.003156 (נמוך) ל $ 0.003701 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MOMO נע ב +4.20% בשעה האחרונה ו -20.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 63.92K.

Momo (MOMO) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 63.92K$ 63.92K $ 63.92K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Momo הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 63.92K. ההיצע במחזור של MOMO הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.