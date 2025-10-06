Minutes Networ מחיר היום

מחיר Minutes Networ (MNTX) בזמן אמת היום הוא $ 0.1155, עם שינוי של 10.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MNTX ל USD הוא $ 0.1155 לכל MNTX.

Minutes Networ כרגע מדורג במקום #1057 לפי שווי שוק של $ 8.97M, עם היצע במחזור של 77.67M MNTX. ב‑24 השעות האחרונות, MNTX סחר בין $ 0.1155 (נמוך) ל $ 0.1471 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.5035847309180984, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.11221189016524884.

ביצועים לטווח קצר, MNTX נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -22.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.67K.

Minutes Networ (MNTX) מידע שוק

דירוג No.1057 שווי שוק $ 8.97M$ 8.97M $ 8.97M נפח (24 שעות) $ 2.67K$ 2.67K $ 2.67K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.75M$ 57.75M $ 57.75M אספקת מחזור 77.67M 77.67M 77.67M מקסימום היצע 500,000,000 500,000,000 500,000,000 אספקה כוללת 79,859,012.52592564 79,859,012.52592564 79,859,012.52592564 שיעור מחזור 15.53% בלוקצ'יין ציבורי ETH

