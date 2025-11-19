Minutes Networ (MNTX) תחזית מחיר (USD)

קבל Minutes Networ תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MNTX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Minutes Networ % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.1123 $0.1123 $0.1123 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Minutes Networ תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Minutes Networ (MNTX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Minutes Networ ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.1123 בשנת 2025. Minutes Networ (MNTX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Minutes Networ ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.117915 בשנת 2026. Minutes Networ (MNTX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MNTX הוא $ 0.123810 עם 10.25% שיעור צמיחה. Minutes Networ (MNTX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MNTX הוא $ 0.130001 עם 15.76% שיעור צמיחה. Minutes Networ (MNTX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MNTX הוא $ 0.136501 עם 21.55% שיעור צמיחה. Minutes Networ (MNTX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MNTX הוא $ 0.143326 עם 27.63% שיעור צמיחה. Minutes Networ (MNTX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Minutes Networ עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.233463. Minutes Networ (MNTX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Minutes Networ עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.380287. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.1123 0.00%

2026 $ 0.117915 5.00%

2027 $ 0.123810 10.25%

2028 $ 0.130001 15.76%

2029 $ 0.136501 21.55%

2030 $ 0.143326 27.63%

2031 $ 0.150492 34.01%

2032 $ 0.158017 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.165918 47.75%

2034 $ 0.174214 55.13%

2035 $ 0.182924 62.89%

2036 $ 0.192071 71.03%

2037 $ 0.201674 79.59%

2038 $ 0.211758 88.56%

2039 $ 0.222346 97.99%

2040 $ 0.233463 107.89% הצג עוד לטווח קצר Minutes Networ תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.1123 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.112315 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.112407 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.112761 0.41% Minutes Networ (MNTX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMNTXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.1123 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Minutes Networ (MNTX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMNTX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.112315 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Minutes Networ (MNTX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMNTX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.112407 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Minutes Networ (MNTX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMNTX הוא $0.112761 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Minutes Networ מחיר נוכחי $ 0.1123$ 0.1123 $ 0.1123 שינוי מחיר (24 שעות) 0.00% שווי שוק $ 8.72M$ 8.72M $ 8.72M אספקת מחזור 77.67M 77.67M 77.67M נפח (24 שעות) $ 4.36K$ 4.36K $ 4.36K נפח (24 שעות) -- המחיר MNTX העדכני הוא $ 0.1123. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 4.36Kב 24 שעות. בנוסף, MNTX יש כמות במעגל של 77.67M ושווי שוק כולל של $ 8.72M. צפה MNTX במחיר חי

Minutes Networ מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMinutes Networדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMinutes Networ הוא 0.1123USD. היצע במחזור של Minutes Networ(MNTX) הוא 0.00 MNTX , מה שמעניק לו שווי שוק של $8.72M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.12% $ -0.016599 $ 0.1471 $ 0.1123

7 ימים -0.12% $ -0.016700 $ 0.1699 $ 0.1123

30 ימים -0.34% $ -0.058500 $ 0.23 $ 0.106 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Minutes Networ הראה תנועת מחירים של $-0.016599 , המשקפת -0.12% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Minutes Networ נסחר בשיא של $0.1699 ושפל של $0.1123 . נרשם שינוי במחיר של -0.12% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMNTX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Minutes Networ חווה -0.34% שינוי, המשקף בערך $-0.058500 לערכו. זה מצביע על כך ש MNTX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Minutes Networ המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה MNTX בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Minutes Networ (MNTX) מודול חיזוי מחיר עובד? Minutes Networ מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MNTXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMinutes Networ לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MNTX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Minutes Networ. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMNTX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMNTX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Minutes Networ.

מדוע MNTX חיזוי מחירים חשוב?

MNTX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם MNTX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, MNTX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של MNTX בחודש הבא? על פי Minutes Networ (MNTX) כלי תחזית המחירים, המחיר MNTX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 MNTX בשנת 2026? המחיר של 1 Minutes Networ (MNTX) היום הוא $0.1123 . על פי מודול התחזית שלעיל, MNTX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של MNTX בשנת 2027? Minutes Networ (MNTX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MNTX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של MNTX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Minutes Networ (MNTX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של MNTX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Minutes Networ (MNTX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 MNTX בשנת 2030? המחיר של 1 Minutes Networ (MNTX) היום הוא $0.1123 . על פי מודול התחזית שלעיל, MNTX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי MNTX תחזית המחיר בשנת 2040? Minutes Networ (MNTX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MNTX עד שנת 2040.