Minati Coin (MNTC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.41. במהלך 24 השעות האחרונות, MNTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.404 לבין שיא של $ 0.4215, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MNTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 151.21370808400758, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005481894977823257.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MNTC השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -2.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Minati Coin (MNTC) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Minati Coin הוא $ 2.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 375.86K. ההיצע במחזור של MNTC הוא 6.28M, עם היצע כולל של 9100000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.73M.
Minati Coin (MNTC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Minati Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.009996
-2.38%
30 ימים
$ -0.0403
-8.95%
60 ימים
$ -0.2003
-32.82%
90 ימים
$ -0.1743
-29.84%
Minati Coin שינוי מחיר היום
היום,MNTC רשם שינוי של $ -0.009996 (-2.38%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Minati Coin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0403 (-8.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Minati Coin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MNTC ראה שינוי של $ -0.2003 (-32.82%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Minati Coin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1743 (-29.84%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Minati Coin (MNTC)?
Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.
Minati Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Minati Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMNTC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Minati Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMinati Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Minati Coinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Minati Coin (MNTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Minati Coin (MNTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Minati Coin.
הבנת הטוקנומיקה של Minati Coin (MNTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MNTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Minati Coin (MNTC)
מחפש איך לקנותMinati Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Minati Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
