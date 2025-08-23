עוד על MNTC

Minati Coin סֵמֶל

Minati Coin מְחִיר(MNTC)

1 MNTC ל USDמחיר חי:

Minati Coin (MNTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:45:25 (UTC+8)

Minati Coin (MNTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.37%

-2.38%

-2.32%

-2.32%

Minati Coin (MNTC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.41. במהלך 24 השעות האחרונות, MNTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.404 לבין שיא של $ 0.4215, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MNTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 151.21370808400758, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005481894977823257.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MNTC השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -2.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Minati Coin (MNTC) מידע שוק

No.1694

68.95%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Minati Coin הוא $ 2.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 375.86K. ההיצע במחזור של MNTC הוא 6.28M, עם היצע כולל של 9100000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.73M.

Minati Coin (MNTC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Minati Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.009996-2.38%
30 ימים$ -0.0403-8.95%
60 ימים$ -0.2003-32.82%
90 ימים$ -0.1743-29.84%
Minati Coin שינוי מחיר היום

היום,MNTC רשם שינוי של $ -0.009996 (-2.38%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Minati Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0403 (-8.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Minati Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MNTC ראה שינוי של $ -0.2003 (-32.82%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Minati Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1743 (-29.84%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Minati Coin (MNTC)?

בדוק את Minati Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMinati Coin (MNTC)

Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.

Minati Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Minati Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMNTC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Minati Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMinati Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Minati Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Minati Coin (MNTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Minati Coin (MNTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Minati Coin.

בדוק את Minati Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Minati Coin (MNTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Minati Coin (MNTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MNTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Minati Coin (MNTC)

מחפש איך לקנותMinati Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Minati Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MNTC למטבעות מקומיים

1 Minati Coin(MNTC) ל VND
10,789.15
10,789.15
1 Minati Coin(MNTC) ל AUD
A$0.6273
A$0.6273
1 Minati Coin(MNTC) ל GBP
0.3034
0.3034
1 Minati Coin(MNTC) ל EUR
0.3485
0.3485
1 Minati Coin(MNTC) ל USD
$0.41
$0.41
1 Minati Coin(MNTC) ל MYR
RM1.722
RM1.722
1 Minati Coin(MNTC) ל TRY
16.81
16.81
1 Minati Coin(MNTC) ל JPY
¥60.27
¥60.27
1 Minati Coin(MNTC) ל ARS
ARS$543.7625
1 Minati Coin(MNTC) ל RUB
33.1444
33.1444
1 Minati Coin(MNTC) ל INR
35.8914
35.8914
1 Minati Coin(MNTC) ל IDR
Rp6,612.9023
1 Minati Coin(MNTC) ל KRW
569.4408
569.4408
1 Minati Coin(MNTC) ל PHP
23.2265
23.2265
1 Minati Coin(MNTC) ל EGP
￡E.19.8932
￡E.19.8932
1 Minati Coin(MNTC) ל BRL
R$2.2222
R$2.2222
1 Minati Coin(MNTC) ל CAD
C$0.5658
C$0.5658
1 Minati Coin(MNTC) ל BDT
49.8806
49.8806
1 Minati Coin(MNTC) ל NGN
626.9105
626.9105
1 Minati Coin(MNTC) ל COP
$1,640
$1,640
1 Minati Coin(MNTC) ל ZAR
R.7.1996
R.7.1996
1 Minati Coin(MNTC) ל UAH
16.9945
16.9945
1 Minati Coin(MNTC) ל VES
Bs57.4
Bs57.4
1 Minati Coin(MNTC) ל CLP
$393.6
$393.6
1 Minati Coin(MNTC) ל PKR
Rs116.2432
Rs116.2432
1 Minati Coin(MNTC) ל KZT
219.3664
219.3664
1 Minati Coin(MNTC) ל THB
฿13.2963
฿13.2963
1 Minati Coin(MNTC) ל TWD
NT$12.4968
NT$12.4968
1 Minati Coin(MNTC) ל AED
د.إ1.5047
د.إ1.5047
1 Minati Coin(MNTC) ל CHF
Fr0.328
Fr0.328
1 Minati Coin(MNTC) ל HKD
HK$3.2021
HK$3.2021
1 Minati Coin(MNTC) ל AMD
֏156.9644
֏156.9644
1 Minati Coin(MNTC) ל MAD
.د.م3.69
.د.م3.69
1 Minati Coin(MNTC) ל MXN
$7.6301
$7.6301
1 Minati Coin(MNTC) ל SAR
ريال1.5375
ريال1.5375
1 Minati Coin(MNTC) ל PLN
1.4924
1.4924
1 Minati Coin(MNTC) ל RON
лв1.7671
лв1.7671
1 Minati Coin(MNTC) ל SEK
kr3.9032
kr3.9032
1 Minati Coin(MNTC) ל BGN
лв0.6847
лв0.6847
1 Minati Coin(MNTC) ל HUF
Ft139.3098
Ft139.3098
1 Minati Coin(MNTC) ל CZK
8.6018
8.6018
1 Minati Coin(MNTC) ל KWD
د.ك0.12505
د.ك0.12505
1 Minati Coin(MNTC) ל ILS
1.3817
1.3817
1 Minati Coin(MNTC) ל AOA
Kz373.7437
Kz373.7437
1 Minati Coin(MNTC) ל BHD
.د.ب0.15457
.د.ب0.15457
1 Minati Coin(MNTC) ל BMD
$0.41
$0.41
1 Minati Coin(MNTC) ל DKK
kr2.6117
kr2.6117
1 Minati Coin(MNTC) ל HNL
L10.7338
L10.7338
1 Minati Coin(MNTC) ל MUR
18.7124
18.7124
1 Minati Coin(MNTC) ל NAD
$7.1873
$7.1873
1 Minati Coin(MNTC) ל NOK
kr4.1328
kr4.1328
1 Minati Coin(MNTC) ל NZD
$0.697
$0.697
1 Minati Coin(MNTC) ל PAB
B/.0.41
B/.0.41
1 Minati Coin(MNTC) ל PGK
K1.7302
K1.7302
1 Minati Coin(MNTC) ל QAR
ر.ق1.4883
ر.ق1.4883
1 Minati Coin(MNTC) ל RSD
дин.41.0615
дин.41.0615

Minati Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Minati Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMinati Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Minati Coin

כמה שווה Minati Coin (MNTC) היום?
החי MNTCהמחיר ב USD הוא 0.41 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MNTC ל USD?
המחיר הנוכחי של MNTC ל USD הוא $ 0.41. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Minati Coin?
שווי השוק של MNTC הוא $ 2.57M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MNTC?
ההיצע במחזור של MNTC הוא 6.28M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MNTC?
‏‏MNTC השיג מחיר שיא (ATH) של 151.21370808400758 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MNTC?
MNTC ‏‏רשם מחירATL של 0.005481894977823257 USD.
מהו נפח המסחר של MNTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MNTC הוא $ 375.86K USD.
האם MNTC יעלה השנה?
MNTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MNTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:45:25 (UTC+8)

Minati Coin (MNTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

