Minati Coin (MNTC) מידע Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security. אתר רשמי: https://minati.io/ מסמך לבן: https://minativerse.gitbook.io/whitepaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xa4ce62BB3047E3C4aE52b7eC20c3EB10f4397AF7 קנה MNTCעכשיו!

Minati Coin (MNTC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Minati Coin (MNTC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M ההיצע הכולל: $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M אספקה במחזור: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.63M $ 3.63M $ 3.63M שיא כל הזמנים: $ 9.1 $ 9.1 $ 9.1 שפל כל הזמנים: $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 מחיר נוכחי: $ 0.3985 $ 0.3985 $ 0.3985 למידע נוסף על Minati Coin (MNTC) מחיר

Minati Coin (MNTC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Minati Coin (MNTC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MNTC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MNTCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MNTCטוקניומיקה, חקרו אתMNTCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MNTC מעוניין להוסיף את Minati Coin (MNTC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MNTC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MNTC ב-MEXC עכשיו!

Minati Coin (MNTC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MNTCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MNTC עכשיו את היסטוריית המחירים!

MNTC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MNTC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MNTC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MNTCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

