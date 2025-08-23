עוד על MNSRY

MNSRY מידע על מחיר

MNSRY אתר רשמי

MNSRY טוקניומיקה

MNSRY תחזית מחיר

MNSRY היסטוריה

MNSRY מדריך קנייה

MNSRYממיר מטבעות לפיאט

MNSRY ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

MANSORY סֵמֶל

MANSORY מְחִיר(MNSRY)

1 MNSRY ל USDמחיר חי:

$0.03604
$0.03604$0.03604
+2.24%1D
USD
MANSORY (MNSRY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:45:10 (UTC+8)

MANSORY (MNSRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0349
$ 0.0349$ 0.0349
24 שעות נמוך
$ 0.04384
$ 0.04384$ 0.04384
גבוה 24 שעות

$ 0.0349
$ 0.0349$ 0.0349

$ 0.04384
$ 0.04384$ 0.04384

$ 0.08588099964502588
$ 0.08588099964502588$ 0.08588099964502588

$ 0.000105327784649979
$ 0.000105327784649979$ 0.000105327784649979

-0.09%

+2.24%

+14.12%

+14.12%

MANSORY (MNSRY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03603. במהלך 24 השעות האחרונות, MNSRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0349 לבין שיא של $ 0.04384, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MNSRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.08588099964502588, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000105327784649979.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MNSRY השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, +2.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MANSORY (MNSRY) מידע שוק

No.719

$ 32.43M
$ 32.43M$ 32.43M

$ 291.82K
$ 291.82K$ 291.82K

$ 36.03M
$ 36.03M$ 36.03M

899.99M
899.99M 899.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

899,988,227.75
899,988,227.75 899,988,227.75

89.99%

SOL

שווי השוק הנוכחי של MANSORY הוא $ 32.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 291.82K. ההיצע במחזור של MNSRY הוא 899.99M, עם היצע כולל של 899988227.75. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.03M.

MANSORY (MNSRY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MANSORYהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0007896+2.24%
30 ימים$ +0.00527+17.13%
60 ימים$ -0.0068-15.88%
90 ימים$ -0.00436-10.80%
MANSORY שינוי מחיר היום

היום,MNSRY רשם שינוי של $ +0.0007896 (+2.24%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MANSORY שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00527 (+17.13%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MANSORY שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MNSRY ראה שינוי של $ -0.0068 (-15.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MANSORY שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00436 (-10.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MANSORY (MNSRY)?

בדוק את MANSORY עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMANSORY (MNSRY)

MANSORY is more than tradition, more than racing, more than just a token.

MANSORY זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MANSORYההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMNSRY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MANSORYאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMANSORY לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MANSORYתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MANSORY (MNSRY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MANSORY (MNSRY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MANSORY.

בדוק את MANSORY תחזית המחיר עכשיו‏!

MANSORY (MNSRY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MANSORY (MNSRY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MNSRY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MANSORY (MNSRY)

מחפש איך לקנותMANSORY? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MANSORYב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MNSRY למטבעות מקומיים

1 MANSORY(MNSRY) ל VND
948.12945
1 MANSORY(MNSRY) ל AUD
A$0.0551259
1 MANSORY(MNSRY) ל GBP
0.0266622
1 MANSORY(MNSRY) ל EUR
0.0306255
1 MANSORY(MNSRY) ל USD
$0.03603
1 MANSORY(MNSRY) ל MYR
RM0.151326
1 MANSORY(MNSRY) ל TRY
1.47723
1 MANSORY(MNSRY) ל JPY
¥5.29641
1 MANSORY(MNSRY) ל ARS
ARS$47.7847875
1 MANSORY(MNSRY) ל RUB
2.9126652
1 MANSORY(MNSRY) ל INR
3.1540662
1 MANSORY(MNSRY) ל IDR
Rp581.1289509
1 MANSORY(MNSRY) ל KRW
50.0413464
1 MANSORY(MNSRY) ל PHP
2.0410995
1 MANSORY(MNSRY) ל EGP
￡E.1.7481756
1 MANSORY(MNSRY) ל BRL
R$0.1952826
1 MANSORY(MNSRY) ל CAD
C$0.0497214
1 MANSORY(MNSRY) ל BDT
4.3834098
1 MANSORY(MNSRY) ל NGN
55.0916715
1 MANSORY(MNSRY) ל COP
$144.12
1 MANSORY(MNSRY) ל ZAR
R.0.6326868
1 MANSORY(MNSRY) ל UAH
1.4934435
1 MANSORY(MNSRY) ל VES
Bs5.0442
1 MANSORY(MNSRY) ל CLP
$34.5888
1 MANSORY(MNSRY) ל PKR
Rs10.2152256
1 MANSORY(MNSRY) ל KZT
19.2774912
1 MANSORY(MNSRY) ל THB
฿1.1684529
1 MANSORY(MNSRY) ל TWD
NT$1.0981944
1 MANSORY(MNSRY) ל AED
د.إ0.1322301
1 MANSORY(MNSRY) ל CHF
Fr0.028824
1 MANSORY(MNSRY) ל HKD
HK$0.2813943
1 MANSORY(MNSRY) ל AMD
֏13.7937252
1 MANSORY(MNSRY) ל MAD
.د.م0.32427
1 MANSORY(MNSRY) ל MXN
$0.6705183
1 MANSORY(MNSRY) ל SAR
ريال0.1351125
1 MANSORY(MNSRY) ל PLN
0.1311492
1 MANSORY(MNSRY) ל RON
лв0.1552893
1 MANSORY(MNSRY) ל SEK
kr0.3430056
1 MANSORY(MNSRY) ל BGN
лв0.0601701
1 MANSORY(MNSRY) ל HUF
Ft12.2422734
1 MANSORY(MNSRY) ל CZK
0.7559094
1 MANSORY(MNSRY) ל KWD
د.ك0.01098915
1 MANSORY(MNSRY) ל ILS
0.1214211
1 MANSORY(MNSRY) ל AOA
Kz32.8438671
1 MANSORY(MNSRY) ל BHD
.د.ب0.01358331
1 MANSORY(MNSRY) ל BMD
$0.03603
1 MANSORY(MNSRY) ל DKK
kr0.2295111
1 MANSORY(MNSRY) ל HNL
L0.9432654
1 MANSORY(MNSRY) ל MUR
1.6444092
1 MANSORY(MNSRY) ל NAD
$0.6316059
1 MANSORY(MNSRY) ל NOK
kr0.3631824
1 MANSORY(MNSRY) ל NZD
$0.061251
1 MANSORY(MNSRY) ל PAB
B/.0.03603
1 MANSORY(MNSRY) ל PGK
K0.1520466
1 MANSORY(MNSRY) ל QAR
ر.ق0.1307889
1 MANSORY(MNSRY) ל RSD
дин.3.6084045

MANSORY מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MANSORY, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרMANSORY הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MANSORY

כמה שווה MANSORY (MNSRY) היום?
החי MNSRYהמחיר ב USD הוא 0.03603 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MNSRY ל USD?
המחיר הנוכחי של MNSRY ל USD הוא $ 0.03603. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MANSORY?
שווי השוק של MNSRY הוא $ 32.43M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MNSRY?
ההיצע במחזור של MNSRY הוא 899.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MNSRY?
‏‏MNSRY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.08588099964502588 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MNSRY?
MNSRY ‏‏רשם מחירATL של 0.000105327784649979 USD.
מהו נפח המסחר של MNSRY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MNSRY הוא $ 291.82K USD.
האם MNSRY יעלה השנה?
MNSRY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MNSRY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:45:10 (UTC+8)

MANSORY (MNSRY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MNSRY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MNSRY
MNSRY
USD
USD

1 MNSRY = 0.03603 USD

מסחרMNSRY

USDTMNSRY
$0.03604
$0.03604$0.03604
+2.24%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד