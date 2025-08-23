MetaMUI (MMUI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0654. במהלך 24 השעות האחרונות, MMUI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0648 לבין שיא של $ 0.0675, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MMUIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.96302911550904, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02990363044572816.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MMUI השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -1.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
MetaMUI (MMUI) מידע שוק
No.750
$ 31.15M
$ 28.72K
$ 52.32M
476.25M
800,000,000
800,000,000
59.53%
MMUI
שווי השוק הנוכחי של MetaMUI הוא $ 31.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.72K. ההיצע במחזור של MMUI הוא 476.25M, עם היצע כולל של 800000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.32M.
MetaMUI (MMUI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של MetaMUIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.001199
-1.79%
30 ימים
$ -0.0142
-17.84%
60 ימים
$ +0.015
+29.76%
90 ימים
$ +0.0225
+52.44%
MetaMUI שינוי מחיר היום
היום,MMUI רשם שינוי של $ -0.001199 (-1.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
MetaMUI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0142 (-17.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
MetaMUI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MMUI ראה שינוי של $ +0.015 (+29.76%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
MetaMUI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0225 (+52.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation.
MetaMUIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה MetaMUI (MMUI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MetaMUI (MMUI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MetaMUI.
הבנת הטוקנומיקה של MetaMUI (MMUI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MMUI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
