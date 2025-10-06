MULTIVERSE MONKEY מחיר היום

מחיר MULTIVERSE MONKEY (MMON) בזמן אמת היום הוא $ 0.004289, עם שינוי של 1.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MMON ל USD הוא $ 0.004289 לכל MMON.

MULTIVERSE MONKEY כרגע מדורג במקום #4324 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 MMON. ב‑24 השעות האחרונות, MMON סחר בין $ 0.004089 (נמוך) ל $ 0.004465 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.042695293829316555, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.001090839978500265.

ביצועים לטווח קצר, MMON נע ב +1.46% בשעה האחרונה ו +122.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 61.68K.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) מידע שוק

דירוג No.4324 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 61.68K$ 61.68K $ 61.68K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.89M$ 42.89M $ 42.89M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של MULTIVERSE MONKEY הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 61.68K. ההיצע במחזור של MMON הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.89M.