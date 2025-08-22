עוד על MLT

MILC Platform סֵמֶל

MILC Platform מְחִיר(MLT)

1 MLT ל USDמחיר חי:

$0.01419
$0.01419$0.01419
-2.40%1D
USD
MILC Platform (MLT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:23:41 (UTC+8)

MILC Platform (MLT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01402
$ 0.01402$ 0.01402
24 שעות נמוך
$ 0.01481
$ 0.01481$ 0.01481
גבוה 24 שעות

$ 0.01402
$ 0.01402$ 0.01402

$ 0.01481
$ 0.01481$ 0.01481

$ 1.0796724468337888
$ 1.0796724468337888$ 1.0796724468337888

$ 0.005568243264070605
$ 0.005568243264070605$ 0.005568243264070605

0.00%

-2.40%

+18.84%

+18.84%

MILC Platform (MLT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01419. במהלך 24 השעות האחרונות, MLT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01402 לבין שיא של $ 0.01481, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MLTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0796724468337888, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005568243264070605.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MLT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MILC Platform (MLT) מידע שוק

No.1858

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

$ 3.26K
$ 3.26K$ 3.26K

$ 2.84M
$ 2.84M$ 2.84M

124.42M
124.42M 124.42M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של MILC Platform הוא $ 1.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.26K. ההיצע במחזור של MLT הוא 124.42M, עם היצע כולל של 200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.84M.

MILC Platform (MLT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MILC Platformהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0003489-2.40%
30 ימים$ +0.00313+28.30%
60 ימים$ +0.0029+25.68%
90 ימים$ +0.00173+13.88%
MILC Platform שינוי מחיר היום

היום,MLT רשם שינוי של $ -0.0003489 (-2.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MILC Platform שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00313 (+28.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MILC Platform שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MLT ראה שינוי של $ +0.0029 (+25.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MILC Platform שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00173 (+13.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MILC Platform (MLT)?

בדוק את MILC Platform עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMILC Platform (MLT)

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

MILC Platform זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MILC Platformההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMLT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MILC Platformאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMILC Platform לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MILC Platformתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MILC Platform (MLT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MILC Platform (MLT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MILC Platform.

בדוק את MILC Platform תחזית המחיר עכשיו‏!

MILC Platform (MLT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MILC Platform (MLT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MLT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MILC Platform (MLT)

מחפש איך לקנותMILC Platform? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MILC Platformב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MLT למטבעות מקומיים

1 MILC Platform(MLT) ל VND
373.40985
1 MILC Platform(MLT) ל AUD
A$0.0217107
1 MILC Platform(MLT) ל GBP
0.0105006
1 MILC Platform(MLT) ל EUR
0.0120615
1 MILC Platform(MLT) ל USD
$0.01419
1 MILC Platform(MLT) ל MYR
RM0.059598
1 MILC Platform(MLT) ל TRY
0.5815062
1 MILC Platform(MLT) ל JPY
¥2.08593
1 MILC Platform(MLT) ל ARS
ARS$18.74499
1 MILC Platform(MLT) ל RUB
1.1471196
1 MILC Platform(MLT) ל INR
1.2423345
1 MILC Platform(MLT) ל IDR
Rp232.6229136
1 MILC Platform(MLT) ל KRW
19.6809624
1 MILC Platform(MLT) ל PHP
0.8034378
1 MILC Platform(MLT) ל EGP
￡E.0.6883569
1 MILC Platform(MLT) ל BRL
R$0.0769098
1 MILC Platform(MLT) ל CAD
C$0.0195822
1 MILC Platform(MLT) ל BDT
1.7263554
1 MILC Platform(MLT) ל NGN
21.6640149
1 MILC Platform(MLT) ל COP
$56.76
1 MILC Platform(MLT) ל ZAR
R.0.2488926
1 MILC Platform(MLT) ל UAH
0.5881755
1 MILC Platform(MLT) ל VES
Bs1.9866
1 MILC Platform(MLT) ל CLP
$13.60821
1 MILC Platform(MLT) ל PKR
Rs4.0231488
1 MILC Platform(MLT) ל KZT
7.5922176
1 MILC Platform(MLT) ל THB
฿0.4601817
1 MILC Platform(MLT) ל TWD
NT$0.4322274
1 MILC Platform(MLT) ל AED
د.إ0.0520773
1 MILC Platform(MLT) ל CHF
Fr0.011352
1 MILC Platform(MLT) ל HKD
HK$0.1108239
1 MILC Platform(MLT) ל AMD
֏5.3729016
1 MILC Platform(MLT) ל MAD
.د.م0.12771
1 MILC Platform(MLT) ל MXN
$0.2645016
1 MILC Platform(MLT) ל SAR
ريال0.0532125
1 MILC Platform(MLT) ל PLN
0.0516516
1 MILC Platform(MLT) ל RON
лв0.0613008
1 MILC Platform(MLT) ל SEK
kr0.1349469
1 MILC Platform(MLT) ל BGN
лв0.0236973
1 MILC Platform(MLT) ל HUF
Ft4.8248838
1 MILC Platform(MLT) ל CZK
0.2977062
1 MILC Platform(MLT) ל KWD
د.ك0.00432795
1 MILC Platform(MLT) ל ILS
0.0479622
1 MILC Platform(MLT) ל AOA
Kz12.9351783
1 MILC Platform(MLT) ל BHD
.د.ب0.00533544
1 MILC Platform(MLT) ל BMD
$0.01419
1 MILC Platform(MLT) ל DKK
kr0.0905322
1 MILC Platform(MLT) ל HNL
L0.3679467
1 MILC Platform(MLT) ל MUR
0.6476316
1 MILC Platform(MLT) ל NAD
$0.2480412
1 MILC Platform(MLT) ל NOK
kr0.1434609
1 MILC Platform(MLT) ל NZD
$0.024123
1 MILC Platform(MLT) ל PAB
B/.0.01419
1 MILC Platform(MLT) ל PGK
K0.0593142
1 MILC Platform(MLT) ל QAR
ر.ق0.0512259
1 MILC Platform(MLT) ל RSD
дин.1.4226894

MILC Platform מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MILC Platform, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMILC Platform הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MILC Platform

כמה שווה MILC Platform (MLT) היום?
החי MLTהמחיר ב USD הוא 0.01419 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MLT ל USD?
המחיר הנוכחי של MLT ל USD הוא $ 0.01419. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MILC Platform?
שווי השוק של MLT הוא $ 1.77M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MLT?
ההיצע במחזור של MLT הוא 124.42M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MLT?
‏‏MLT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.0796724468337888 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MLT?
MLT ‏‏רשם מחירATL של 0.005568243264070605 USD.
מהו נפח המסחר של MLT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MLT הוא $ 3.26K USD.
האם MLT יעלה השנה?
MLT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MLT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:23:41 (UTC+8)

MILC Platform (MLT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

