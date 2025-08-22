MILC Platform (MLT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01419. במהלך 24 השעות האחרונות, MLT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01402 לבין שיא של $ 0.01481, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MLTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0796724468337888, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005568243264070605.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MLT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
MILC Platform (MLT) מידע שוק
No.1858
$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M
$ 3.26K
$ 3.26K$ 3.26K
$ 2.84M
$ 2.84M$ 2.84M
124.42M
124.42M 124.42M
200,000,000
200,000,000 200,000,000
ETH
שווי השוק הנוכחי של MILC Platform הוא $ 1.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.26K. ההיצע במחזור של MLT הוא 124.42M, עם היצע כולל של 200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.84M.
MILC Platform (MLT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של MILC Platformהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0003489
-2.40%
30 ימים
$ +0.00313
+28.30%
60 ימים
$ +0.0029
+25.68%
90 ימים
$ +0.00173
+13.88%
MILC Platform שינוי מחיר היום
היום,MLT רשם שינוי של $ -0.0003489 (-2.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
MILC Platform שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00313 (+28.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
MILC Platform שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MLT ראה שינוי של $ +0.0029 (+25.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
MILC Platform שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00173 (+13.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MILC Platform (MLT)?
The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.
