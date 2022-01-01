MILC Platform (MLT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MILC Platform (MLT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MILC Platform (MLT) מידע The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans. אתר רשמי: https://www.milc.global/ מסמך לבן: https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ico/pdfs/Whitepaper%20Version%202.2%20-%20Final.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x9506d37f70eB4C3d79C398d326C871aBBf10521d קנה MLTעכשיו!

MILC Platform (MLT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MILC Platform (MLT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M ההיצע הכולל: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M אספקה במחזור: $ 124.42M $ 124.42M $ 124.42M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M שיא כל הזמנים: $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 שפל כל הזמנים: $ 0.005568243264070605 $ 0.005568243264070605 $ 0.005568243264070605 מחיר נוכחי: $ 0.01398 $ 0.01398 $ 0.01398 למידע נוסף על MILC Platform (MLT) מחיר

MILC Platform (MLT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MILC Platform (MLT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MLT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MLTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MLTטוקניומיקה, חקרו אתMLTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MLT מעוניין להוסיף את MILC Platform (MLT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MLT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MLT ב-MEXC עכשיו!

MILC Platform (MLT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MLTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MLT עכשיו את היסטוריית המחירים!

MLT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MLT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MLT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MLTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

