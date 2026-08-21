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מחיר Miracle Chain בזמן אמת היום הוא -- ILS.MIRX שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר MIRX ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Miracle Chain בזמן אמת היום הוא -- ILS.MIRX שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר MIRX ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Miracle Chain סֵמֶל

Miracle Chain מְחִיר(MIRX)

לא רשום

ILS
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 08:59:35 (UTC+8)

Miracle Chain מחיר היום

מחיר Miracle Chain (MIRX) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIRX ל ILS הוא -- לכל MIRX.

Miracle Chain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MIRX. ב‑24 השעות האחרונות, MIRX סחר בין -- (נמוך) ל -- (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MIRX נע ב -- בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Miracle Chain (MIRX) מידע שוק

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שווי השוק הנוכחי של Miracle Chain הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIRX הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

Miracle Chain היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
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Miracle Chain (MIRX) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Miracle Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

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Miracle Chain שינוי מחיר היום

היום,MIRX רשם שינוי של -- (--), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Miracle Chain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Miracle Chain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MIRX ראה שינוי של -- (--), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Miracle Chain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

תחזית מחיר עבור Miracle Chain

Miracle Chain (MIRX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MIRX הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Miracle Chain (MIRX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Miracle Chain עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Miracle Chain תגיע ב 2026–2027? בקר בדף MIRX תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Miracle Chain תחזית מחיר.

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Miracle Chain

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 08:59:35 (UTC+8)

Miracle Chain (MIRX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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