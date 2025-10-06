ExchangeDEX+
מחיר Black Mirror בזמן אמת היום הוא 0.005601 USD.MIRROR שווי השוק הוא 537,565.77675 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר MIRROR ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

Black Mirror סֵמֶל

Black Mirror מְחִיר(MIRROR)

1 MIRROR ל USDמחיר חי:

$0.005602
$0.005602
-1.23%1D
USD
Black Mirror (MIRROR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:40:11 (UTC+8)

Black Mirror מחיר היום

מחיר Black Mirror (MIRROR) בזמן אמת היום הוא $ 0.005601, עם שינוי של 1.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIRROR ל USD הוא $ 0.005601 לכל MIRROR.

Black Mirror כרגע מדורג במקום #2393 לפי שווי שוק של $ 537.57K, עם היצע במחזור של 95.98M MIRROR. ב‑24 השעות האחרונות, MIRROR סחר בין $ 0.005588 (נמוך) ל $ 0.005774 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.08619121021102388, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.005527548814421379.

ביצועים לטווח קצר, MIRROR נע ב -0.24% בשעה האחרונה ו -21.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 89.83K.

Black Mirror (MIRROR) מידע שוק

No.2393

$ 537.57K
$ 537.57K

$ 89.83K
$ 89.83K

$ 5.60M
$ 5.60M

95.98M
95.98M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

9.59%

BASE

שווי השוק הנוכחי של Black Mirror הוא $ 537.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 89.83K. ההיצע במחזור של MIRROR הוא 95.98M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.60M.

Black Mirror היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.005588
$ 0.005588
24 שעות נמוך
$ 0.005774
$ 0.005774
גבוה 24 שעות

$ 0.005588
$ 0.005588

$ 0.005774
$ 0.005774

$ 0.08619121021102388
$ 0.08619121021102388

$ 0.005527548814421379
$ 0.005527548814421379

-0.24%

-1.23%

-21.58%

-21.58%

Black Mirror (MIRROR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Black Mirrorהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00006976-1.23%
30 ימים$ -0.004739-45.84%
60 ימים$ -0.036259-86.62%
90 ימים$ -0.014399-72.00%
Black Mirror שינוי מחיר היום

היום,MIRROR רשם שינוי של $ -0.00006976 (-1.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Black Mirror שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.004739 (-45.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Black Mirror שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MIRROR ראה שינוי של $ -0.036259 (-86.62%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Black Mirror שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.014399 (-72.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Black Mirror (MIRROR)?

בדוק את Black Mirror עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Black Mirror

Black Mirror (MIRROR) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MIRROR הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Black Mirror (MIRROR) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Black Mirror עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

מה זהBlack Mirror (MIRROR)

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Black Mirror מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Black Mirror, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBlack Mirror הרשמי
חסום סייר

