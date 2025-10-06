Black Mirror מחיר היום

מחיר Black Mirror (MIRROR) בזמן אמת היום הוא $ 0.005601, עם שינוי של 1.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIRROR ל USD הוא $ 0.005601 לכל MIRROR.

Black Mirror כרגע מדורג במקום #2393 לפי שווי שוק של $ 537.57K, עם היצע במחזור של 95.98M MIRROR. ב‑24 השעות האחרונות, MIRROR סחר בין $ 0.005588 (נמוך) ל $ 0.005774 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.08619121021102388, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.005527548814421379.

ביצועים לטווח קצר, MIRROR נע ב -0.24% בשעה האחרונה ו -21.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 89.83K.

Black Mirror (MIRROR) מידע שוק

דירוג No.2393 שווי שוק $ 537.57K$ 537.57K $ 537.57K נפח (24 שעות) $ 89.83K$ 89.83K $ 89.83K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.60M$ 5.60M $ 5.60M אספקת מחזור 95.98M 95.98M 95.98M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 9.59% בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Black Mirror הוא $ 537.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 89.83K. ההיצע במחזור של MIRROR הוא 95.98M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.60M.