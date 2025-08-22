MINX TOKEN (MINX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06007. במהלך 24 השעות האחרונות, MINX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0582 לבין שיא של $ 0.06013, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MINXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MINX השתנה ב +0.73% במהלך השעה האחרונה, +0.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
MINX TOKEN (MINX) מידע שוק
$ 142.31K
$ 142.31K$ 142.31K
$ 119.64K
$ 119.64K$ 119.64K
$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M
2.37M
2.37M 2.37M
35,000,000
35,000,000 35,000,000
MATIC
שווי השוק הנוכחי של MINX TOKEN הוא $ 142.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 119.64K. ההיצע במחזור של MINX הוא 2.37M, עם היצע כולל של 35000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.10M.
MINX TOKEN (MINX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של MINX TOKENהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0002751
+0.46%
30 ימים
$ +0.00497
+9.01%
60 ימים
$ -0.01734
-22.41%
90 ימים
$ -0.00332
-5.24%
MINX TOKEN שינוי מחיר היום
היום,MINX רשם שינוי של $ +0.0002751 (+0.46%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
MINX TOKEN שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00497 (+9.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
MINX TOKEN שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MINX ראה שינוי של $ -0.01734 (-22.41%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
MINX TOKEN שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00332 (-5.24%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MINX TOKEN (MINX)?
Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.
MINX TOKEN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MINX TOKENההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMINX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MINX TOKENאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMINX TOKEN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
MINX TOKENתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה MINX TOKEN (MINX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MINX TOKEN (MINX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MINX TOKEN.
הבנת הטוקנומיקה של MINX TOKEN (MINX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MINX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות MINX TOKEN (MINX)
מחפש איך לקנותMINX TOKEN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MINX TOKENב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.