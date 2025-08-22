עוד על MINX

MINX TOKEN סֵמֶל

MINX TOKEN מְחִיר(MINX)

1 MINX ל USDמחיר חי:

MINX TOKEN (MINX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:34:00 (UTC+8)

MINX TOKEN (MINX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.73%

+0.46%

+1.07%

+1.07%

MINX TOKEN (MINX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06007. במהלך 24 השעות האחרונות, MINX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0582 לבין שיא של $ 0.06013, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MINXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MINX השתנה ב +0.73% במהלך השעה האחרונה, +0.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MINX TOKEN (MINX) מידע שוק

MATIC

שווי השוק הנוכחי של MINX TOKEN הוא $ 142.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 119.64K. ההיצע במחזור של MINX הוא 2.37M, עם היצע כולל של 35000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.10M.

MINX TOKEN (MINX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MINX TOKENהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0002751+0.46%
30 ימים$ +0.00497+9.01%
60 ימים$ -0.01734-22.41%
90 ימים$ -0.00332-5.24%
MINX TOKEN שינוי מחיר היום

היום,MINX רשם שינוי של $ +0.0002751 (+0.46%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MINX TOKEN שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00497 (+9.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MINX TOKEN שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MINX ראה שינוי של $ -0.01734 (-22.41%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MINX TOKEN שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00332 (-5.24%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MINX TOKEN (MINX)?

בדוק את MINX TOKEN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMINX TOKEN (MINX)

Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.

MINX TOKEN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MINX TOKENההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMINX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MINX TOKENאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMINX TOKEN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MINX TOKENתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MINX TOKEN (MINX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MINX TOKEN (MINX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MINX TOKEN.

בדוק את MINX TOKEN תחזית המחיר עכשיו‏!

MINX TOKEN (MINX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MINX TOKEN (MINX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MINX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MINX TOKEN (MINX)

מחפש איך לקנותMINX TOKEN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MINX TOKENב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MINX למטבעות מקומיים

MINX TOKEN מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MINX TOKEN, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMINX TOKEN הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MINX TOKEN

כמה שווה MINX TOKEN (MINX) היום?
החי MINXהמחיר ב USD הוא 0.06007 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MINX ל USD?
המחיר הנוכחי של MINX ל USD הוא $ 0.06007. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MINX TOKEN?
שווי השוק של MINX הוא $ 142.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MINX?
ההיצע במחזור של MINX הוא 2.37M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MINX?
‏‏MINX השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MINX?
MINX ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של MINX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MINX הוא $ 119.64K USD.
האם MINX יעלה השנה?
MINX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MINX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:34:00 (UTC+8)

MINX TOKEN (MINX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

