Mindfak מחיר היום

מחיר Mindfak (MINDFAK) בזמן אמת היום הוא $ 0.0005665, עם שינוי של 10.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MINDFAK ל USD הוא $ 0.0005665 לכל MINDFAK.

Mindfak כרגע מדורג במקום #2527 לפי שווי שוק של $ 390.89K, עם היצע במחזור של 690.00M MINDFAK. ב‑24 השעות האחרונות, MINDFAK סחר בין $ 0.0005665 (נמוך) ל $ 0.0006531 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.017928448987980853, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000043784948955273.

ביצועים לטווח קצר, MINDFAK נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -33.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 166.44K.

Mindfak (MINDFAK) מידע שוק

דירוג No.2527 שווי שוק $ 390.89K$ 390.89K $ 390.89K נפח (24 שעות) $ 166.44K$ 166.44K $ 166.44K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 390.88K$ 390.88K $ 390.88K אספקת מחזור 690.00M 690.00M 690.00M מקסימום היצע 690,000,000 690,000,000 690,000,000 אספקה כוללת 690,000,000 690,000,000 690,000,000 שיעור מחזור 100.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

