Mindfak (MINDFAK) תחזית מחיר (USD)

קבל Mindfak תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MINDFAK יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Mindfak % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.0006042 $0.0006042 $0.0006042 +1.99% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Mindfak תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Mindfak (MINDFAK) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Mindfak ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000604 בשנת 2025. Mindfak (MINDFAK) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Mindfak ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000634 בשנת 2026. Mindfak (MINDFAK) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MINDFAK הוא $ 0.000666 עם 10.25% שיעור צמיחה. Mindfak (MINDFAK) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MINDFAK הוא $ 0.000699 עם 15.76% שיעור צמיחה. Mindfak (MINDFAK) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MINDFAK הוא $ 0.000734 עם 21.55% שיעור צמיחה. Mindfak (MINDFAK) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MINDFAK הוא $ 0.000771 עם 27.63% שיעור צמיחה. Mindfak (MINDFAK) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Mindfak עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001256. Mindfak (MINDFAK) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Mindfak עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002046. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000604 0.00%

2026 $ 0.000634 5.00%

2027 $ 0.000666 10.25%

2028 $ 0.000699 15.76%

2029 $ 0.000734 21.55%

2030 $ 0.000771 27.63%

2031 $ 0.000809 34.01%

2032 $ 0.000850 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000892 47.75%

2034 $ 0.000937 55.13%

2035 $ 0.000984 62.89%

2036 $ 0.001033 71.03%

2037 $ 0.001085 79.59%

2038 $ 0.001139 88.56%

2039 $ 0.001196 97.99%

2040 $ 0.001256 107.89% הצג עוד לטווח קצר Mindfak תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000604 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000604 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000604 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000606 0.41% Mindfak (MINDFAK) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMINDFAKב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000604 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Mindfak (MINDFAK) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMINDFAK , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000604 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Mindfak (MINDFAK) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMINDFAK , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000604 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Mindfak (MINDFAK) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMINDFAK הוא $0.000606 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Mindfak מחיר נוכחי $ 0.0006042$ 0.0006042 $ 0.0006042 שינוי מחיר (24 שעות) +1.99% שווי שוק $ 416.90K$ 416.90K $ 416.90K אספקת מחזור 690.00M 690.00M 690.00M נפח (24 שעות) $ 214.25K$ 214.25K $ 214.25K נפח (24 שעות) -- המחיר MINDFAK העדכני הוא $ 0.0006042. יש לו שינוי של +1.99% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 214.25Kב 24 שעות. בנוסף, MINDFAK יש כמות במעגל של 690.00M ושווי שוק כולל של $ 416.90K.

Mindfak מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMindfakדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMindfak הוא 0.000604USD. היצע במחזור של Mindfak(MINDFAK) הוא 0.00 MINDFAK , מה שמעניק לו שווי שוק של $416.90K . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.04% $ -0.000025 $ 0.000636 $ 0.000566

7 ימים -0.26% $ -0.000220 $ 0.001033 $ 0.000566

ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Mindfak הראה תנועת מחירים של $-0.000025 , המשקפת -0.04% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Mindfak נסחר בשיא של $0.001033 ושפל של $0.000566 . נרשם שינוי במחיר של -0.26% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMINDFAK הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Mindfak חווה -0.85% שינוי, המשקף בערך $-0.003495 לערכו. זה מצביע על כך ש MINDFAK עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Mindfak המחיר למגמות מפורטות ב MEXC

איך Mindfak (MINDFAK) מודול חיזוי מחיר עובד? Mindfak מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MINDFAKעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMindfak לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MINDFAK , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Mindfak. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMINDFAK . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMINDFAK כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Mindfak.

מדוע MINDFAK חיזוי מחירים חשוב?

MINDFAK תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

