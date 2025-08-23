עוד על MICHI

michi סֵמֶל

michi מְחִיר(MICHI)

1 MICHI ל USDמחיר חי:

$0.02504
$0.02504$0.02504
+0.11%1D
USD
michi (MICHI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:44:04 (UTC+8)

michi (MICHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0241
$ 0.0241$ 0.0241
24 שעות נמוך
$ 0.02699
$ 0.02699$ 0.02699
גבוה 24 שעות

$ 0.0241
$ 0.0241$ 0.0241

$ 0.02699
$ 0.02699$ 0.02699

$ 0.5957162408774378
$ 0.5957162408774378$ 0.5957162408774378

$ 0.013360121186561689
$ 0.013360121186561689$ 0.013360121186561689

+2.49%

+0.11%

-4.83%

-4.83%

michi (MICHI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02504. במהלך 24 השעות האחרונות, MICHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0241 לבין שיא של $ 0.02699, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MICHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5957162408774378, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.013360121186561689.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MICHI השתנה ב +2.49% במהלך השעה האחרונה, +0.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

michi (MICHI) מידע שוק

No.1034

$ 13.92M
$ 13.92M$ 13.92M

$ 29.98K
$ 29.98K$ 29.98K

$ 13.92M
$ 13.92M$ 13.92M

555.76M
555.76M 555.76M

555,761,810.387193
555,761,810.387193 555,761,810.387193

SOL

שווי השוק הנוכחי של michi הוא $ 13.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 29.98K. ההיצע במחזור של MICHI הוא 555.76M, עם היצע כולל של 555761810.387193. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.92M.

michi (MICHI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של michiהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000275+0.11%
30 ימים$ -0.00548-17.96%
60 ימים$ -0.00332-11.71%
90 ימים$ -0.02697-51.86%
michi שינוי מחיר היום

היום,MICHI רשם שינוי של $ +0.0000275 (+0.11%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

michi שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00548 (-17.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

michi שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MICHI ראה שינוי של $ -0.00332 (-11.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

michi שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02697 (-51.86%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של michi (MICHI)?

בדוק את michi עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהmichi (MICHI)

A cat that stands on two feet, making it infinitely memeable.

michi זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול michiההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMICHI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים michiאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךmichi לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

michiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה michi (MICHI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות michi (MICHI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור michi.

בדוק את michi תחזית המחיר עכשיו‏!

michi (MICHI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של michi (MICHI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MICHI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות michi (MICHI)

מחפש איך לקנותmichi? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש michiב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

michi מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של michi, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרmichi הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על michi

כמה שווה michi (MICHI) היום?
החי MICHIהמחיר ב USD הוא 0.02504 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MICHI ל USD?
המחיר הנוכחי של MICHI ל USD הוא $ 0.02504. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של michi?
שווי השוק של MICHI הוא $ 13.92M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MICHI?
ההיצע במחזור של MICHI הוא 555.76M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MICHI?
‏‏MICHI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.5957162408774378 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MICHI?
MICHI ‏‏רשם מחירATL של 0.013360121186561689 USD.
מהו נפח המסחר של MICHI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MICHI הוא $ 29.98K USD.
האם MICHI יעלה השנה?
MICHI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MICHI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:44:04 (UTC+8)

michi (MICHI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

