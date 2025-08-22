עוד על METIS

METIS מידע על מחיר

METIS מסמך לבן

METIS אתר רשמי

METIS טוקניומיקה

METIS תחזית מחיר

METIS היסטוריה

METIS מדריך קנייה

METISממיר מטבעות לפיאט

METIS ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Metis סֵמֶל

Metis מְחִיר(METIS)

1 METIS ל USDמחיר חי:

$16.41
$16.41$16.41
-4.75%1D
USD
Metis (METIS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:33:22 (UTC+8)

Metis (METIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 16.14
$ 16.14$ 16.14
24 שעות נמוך
$ 18.18
$ 18.18$ 18.18
גבוה 24 שעות

$ 16.14
$ 16.14$ 16.14

$ 18.18
$ 18.18$ 18.18

$ 322.9957981463216
$ 322.9957981463216$ 322.9957981463216

$ 3.29299133
$ 3.29299133$ 3.29299133

+0.48%

-4.75%

-3.53%

-3.53%

Metis (METIS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 16.42. במהלך 24 השעות האחרונות, METIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 16.14 לבין שיא של $ 18.18, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. METISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 322.9957981463216, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.29299133.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, METIS השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, -4.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Metis (METIS) מידע שוק

No.346

$ 107.07M
$ 107.07M$ 107.07M

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

$ 164.20M
$ 164.20M$ 164.20M

6.52M
6.52M 6.52M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

65.20%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Metis הוא $ 107.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.56M. ההיצע במחזור של METIS הוא 6.52M, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 164.20M.

Metis (METIS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Metisהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.8183-4.75%
30 ימים$ -1.25-7.08%
60 ימים$ +2.28+16.12%
90 ימים$ -3.45-17.37%
Metis שינוי מחיר היום

היום,METIS רשם שינוי של $ -0.8183 (-4.75%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Metis שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -1.25 (-7.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Metis שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,METIS ראה שינוי של $ +2.28 (+16.12%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Metis שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -3.45 (-17.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Metis (METIS)?

בדוק את Metis עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMetis (METIS)

Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI.

Metis זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Metisההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMETIS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Metisאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMetis לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Metisתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Metis (METIS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Metis (METIS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Metis.

בדוק את Metis תחזית המחיר עכשיו‏!

Metis (METIS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Metis (METIS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על METIS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Metis (METIS)

מחפש איך לקנותMetis? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Metisב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

METIS למטבעות מקומיים

1 Metis(METIS) ל VND
432,092.3
1 Metis(METIS) ל AUD
A$25.1226
1 Metis(METIS) ל GBP
12.1508
1 Metis(METIS) ל EUR
13.957
1 Metis(METIS) ל USD
$16.42
1 Metis(METIS) ל MYR
RM68.964
1 Metis(METIS) ל TRY
672.8916
1 Metis(METIS) ל JPY
¥2,413.74
1 Metis(METIS) ל ARS
ARS$21,690.82
1 Metis(METIS) ל RUB
1,327.3928
1 Metis(METIS) ל INR
1,437.571
1 Metis(METIS) ל IDR
Rp264,838.6726
1 Metis(METIS) ל KRW
22,805.4096
1 Metis(METIS) ל PHP
930.193
1 Metis(METIS) ל EGP
￡E.796.2058
1 Metis(METIS) ל BRL
R$89.1606
1 Metis(METIS) ל CAD
C$22.6596
1 Metis(METIS) ל BDT
1,997.6572
1 Metis(METIS) ל NGN
25,107.001
1 Metis(METIS) ל COP
$65,943.7052
1 Metis(METIS) ל ZAR
R.288.3352
1 Metis(METIS) ל UAH
680.609
1 Metis(METIS) ל VES
Bs2,282.38
1 Metis(METIS) ל CLP
$15,763.2
1 Metis(METIS) ל PKR
Rs4,655.3984
1 Metis(METIS) ל KZT
8,785.3568
1 Metis(METIS) ל THB
฿532.3364
1 Metis(METIS) ל TWD
NT$500.4816
1 Metis(METIS) ל AED
د.إ60.2614
1 Metis(METIS) ל CHF
Fr13.136
1 Metis(METIS) ל HKD
HK$128.2402
1 Metis(METIS) ל AMD
֏6,286.2328
1 Metis(METIS) ל MAD
.د.م147.78
1 Metis(METIS) ל MXN
$306.0688
1 Metis(METIS) ל SAR
ريال61.575
1 Metis(METIS) ל PLN
59.7688
1 Metis(METIS) ל RON
лв70.9344
1 Metis(METIS) ל SEK
kr156.1542
1 Metis(METIS) ל BGN
лв27.4214
1 Metis(METIS) ל HUF
Ft5,579.1876
1 Metis(METIS) ל CZK
344.4916
1 Metis(METIS) ל KWD
د.ك5.0081
1 Metis(METIS) ל ILS
55.3354
1 Metis(METIS) ל AOA
Kz14,967.9794
1 Metis(METIS) ל BHD
.د.ب6.19034
1 Metis(METIS) ל BMD
$16.42
1 Metis(METIS) ל DKK
kr104.7596
1 Metis(METIS) ל HNL
L429.8756
1 Metis(METIS) ל MUR
749.4088
1 Metis(METIS) ל NAD
$287.8426
1 Metis(METIS) ל NOK
kr165.6778
1 Metis(METIS) ל NZD
$27.914
1 Metis(METIS) ל PAB
B/.16.42
1 Metis(METIS) ל PGK
K69.2924
1 Metis(METIS) ל QAR
ر.ق59.6046
1 Metis(METIS) ל RSD
дин.1,644.9556

Metis מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Metis, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMetis הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Metis

כמה שווה Metis (METIS) היום?
החי METISהמחיר ב USD הוא 16.42 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי METIS ל USD?
המחיר הנוכחי של METIS ל USD הוא $ 16.42. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Metis?
שווי השוק של METIS הוא $ 107.07M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של METIS?
ההיצע במחזור של METIS הוא 6.52M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של METIS?
‏‏METIS השיג מחיר שיא (ATH) של 322.9957981463216 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של METIS?
METIS ‏‏רשם מחירATL של 3.29299133 USD.
מהו נפח המסחר של METIS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור METIS הוא $ 1.56M USD.
האם METIS יעלה השנה?
METIS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את METIS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:33:22 (UTC+8)

Metis (METIS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

METIS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

METIS
METIS
USD
USD

1 METIS = 16.42 USD

מסחרMETIS

USDTMETIS
$16.41
$16.41$16.41
-4.70%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד